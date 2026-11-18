El presidente también cargó contra la oposición y anunció que presentará su nuevo libro el 30 de noviembre próximo en el Palacio Libertad

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar este miércoles el concepto de justicia social, al tiempo que cargó contra la oposición y anunció que presentará su nuevo libro el 30 de noviembre próximo en el Palacio Libertad .

“Como cada momento en el que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justicia social en términos redistributivos. Que tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo” , planteó.

El primer mandatario recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la institución. Se mostró acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo .

“Cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece” , precisó el jefe del Estado.

En esa línea, Milei amplió: “Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. La Argentina es un caso emblemático de eso”.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. pic.twitter.com/HZs1uJTXcU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 18, 2026

En otro orden, el presidente anunció que presentará su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” el último lunes de noviembre en el Palacio Libertad.

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Según Milei, cuando asumió en diciembre de 2023, la Argentina “estaba a mitad de tabla” e iba camino a convertirse en Cuba, “con un estadio previo en Venezuela”, y elogió el trabajo de su ministro de Economía.

“Algo que no ocurrió porque pude sumar al equipo a Caputo, quien hoy me honra con su presencia”, planteó y recibió el aplauso del auditorio.

Asimismo, Milei elogió al canciller Pablo Quirno, al que definió como “fundamental para evitar la hiper”. Y agregó: “Ustedes saben lo que es hacer la diplomacia de semejante personaje. Por lo menos me lo tomo con humor, no me enojo. Sé que soy cabrón y lo asumo”.

Durante la actividad, el primer mandatario también elogió a los ministros de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.