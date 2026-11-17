“Mi sucesor vendrá en 2031 porque seré reelecto", aseveró el presidente al momento de volver a pronosticar que tendrá un segundo mandato

Milei habló sobre la marcha de la economía al exponer en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, en el Palacio Libertad.

Una vez más, el presidente Javier Milei habló de la marcha de la economía nacional, al exponer en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, donde pronosticó otra vez que tendrá un segundo mandato: “Mi sucesor vendrá en 2031 porque seré reelecto" .

Además, el primer mandatario aludió al punto de partida de su gestión al frente de la Casa Rosada y volvió a criticar a la oposición, tras lo cual expresó que habrá mejoría en el futuro.

“ Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia argentina cuando asumimos . El Banco Central (BCRA) estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución.

En esa línea, Milei recordó que l a inflación “viajaba al 1 por ciento diario” y dio detalles de la problemática monetaria y financiera. “Había faltantes, estaba el cepo” , señaló.

El mensaje de Milei

En medio de una defensa a la política económica de su gestión y la promesa de bajar impuestos, el presidente dejó un mensaje para su eventual sucesor en el cargo, aunque aclaró que eso recién ocurrirá dentro de otros cuatro años.

“Mi sucesor vendrá en 2031 porque seré reelecto", aseveró el jefe del Estado frente al aplauso de un grupo de jóvenes entre el público

Fue entonces cuando el presidente se dirigió directamente. “Ustedes son los que van a salvar el país. Dicho sea de paso, son el 70 por ciento del padrón. No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, subrayó Milei.

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El primer mandatario expuso frente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Banco Central, Santiago Bausili.

“Es importante tener en claro lo que recibimos, porque a veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados”, completó Milei.

Asimismo, adelantó que si logra un superávit mayor al previsto, el destino será bajar la carga tributaria. Al respecto, proyectó devolver a los argentinos hasta 2031 el equivalente a 500.000 millones de dólares.