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Falleció Daniel Castellani, símbolo de la selección de vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El histórico capitán de la selección, bronce en el Mundial de 1982 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, falleció este jueves a los 65 años. Fue entrenador de las selecciones masculina y femenina

25 de junio 2026 · 20:47hs
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Daniel Castellani

Daniel Castellani, en el estadio cubierto de Newell's durante el Mundial de vóley 1982.

Daniel Castellani, símbolo del vóley argentino, falleció este jueves a los 65 años luego de una larga enfermedad. Tuvo una extensa y exitosa carrera. Fue capitán de la selección nacional ganadora de la medalla de bronce en el Mundial de Argentina 1982 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Y a nivel de clubes, dirigió a equipos del país y del extranjero, además de los representativos argentinos masculino y femenino.

Castellani marcó una época en el vóley. Fue uno de los grandes responsables de la popularidad que adquirió el deporte, con Rosario convirtiéndose en la capital del vóley argentino en el Mundial de 1982 por el respaldo masivo que le dio a la selección.

Fue capitán de la selección argentina que jugó la segunda fase de ese Mundial en el estadio cubierto de Newell's y que obtuvo la clasificación a las semifinales. Compartió el plantel, que logró la medalla de bronce, con el rosarino Alcides Cuminetti.

El otro bronce: Juegos Olímpicos de Seúl

En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, en compañía del hermano de Alcides, Juan Carlos Cuminetti, considerado durante años el mejor atacante del mundo, Castellani conquistó la medalla de bronce. Fue también capitán de ese seleccionado.

>> Leer más: Vóley: Normal 3 se quedó con la Copa de Oro en la rama masculina del "Uruguayo"

En su rol de entrenador estuvo al frente de la selección argentina masculina entre 1993 y 1999. Logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995. Hasta su fallecimiento era el entrenador del seleccionado argentino femenino.

Daniel Castellani dirigió al seleccionado masculino y estaba al frente del femenino de vóley.

Daniel Castellani dirigió al seleccionado masculino y estaba al frente del femenino de vóley.

La Federación de Voleibol Argentino dio a conocer un comunicado sobre el fallecimiento la gloria del vóley nacional: "Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Participó en esta última etapa como entrenador de las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los 80 que logró el bronce olímpico en Seúl 8 y bronce mundialista en 1982".

"Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del mundo. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino", finaliza el comunicado.

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