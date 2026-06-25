Libertarios descartan la destitución de Adorni: "No veo el número para la moción de censura"

El diputado nacional Nicolás Mayoraz cree que la oposición no conseguirá interpelar al jefe de Gabinete ante las sospechas de corrupción

El fracaso de la convocatoria a una sesión especial sobre la situación de Manuel Adorni encendió gestos de confianza en el oficialismo para evitar la destitución del jefe de Gabinete. Al respecto, el diputado nacional Nicolás Mayoraz señaló este jueves: "No veo el número para la moción de censura" .

El legislador por Santa Fe reconoció que la cuestión amerita un debate dentro del Congreso a partir de la imputación por enriquecimiento ilícito y el reconocimiento de una omisión en la declaración jurada del exvocero presidencial. "Me parece atendible la posición de todos los sectores de la oposición para discutir deste tema" , comentó a través de LT8 .

Así como abrió la puerta para dialogar con otras fuerzas políticas, el representante de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el escenario principal del conflicto no es el Poder Legislativo. Consultado sobre las explicaciones que debe Adorni, respondió: "En el punto en el cual estamos, está en una situación donde debe responder ante la Justicia" .

Mayoraz aseguró que "no hay razones para una moción de censura" en el Congreso . Incluso fue más allá y planteó que no sólo es inaplicable para este caso puntual sino por los antecedentes de la historia constitucional nacional, que incluyen múltiples intentos fallidos para remover a jefes de gabinete.

El abogado y referente libertario recordó que el pedido de interpelación puede presentarse ante la "pérdida de confianza política" en la persona que ocupa el cargo. Luego señaló: "Es un término bastante ambiguo o amplio. Tiene que ver con un montón de otras cosas, no sólo con una imputación".

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El diputado santafesino fue uno de los que faltó a la convocatoria del último martes para tratar la solicitud que impulsó principalmente Unión por la Patria (UP). Fuera de sintonía con el kirchnerismo y dirigentes de otros sectores, buena parte de los representantes del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se aliaron al oficialsimo para que no hubiera quorum y naufragara la sesión.

El legislador de LLA consideró que el resultado final es una historia conocida en Argentina. A modo de ejemplo, recordó los casos de Aníbal Fernández y Juan Manzur. En este sentido, indicó: "La oposición siempre intentó mociones y nunca funcionaron".

Como especialista en Derecho, el rosarino opinó que la moción de censura es "un instituto medio forzado". Además, apuntó que la propia Jefatura de Gabinete es "una figura que no es propia de la tradición constitucional argentina", ya que "no termina de cerrar el rol y las funciones que tienen que tener".

Aunque el oficialismo ganó la batalla en Diputados, el PRO decidió tratar de abrir el camino hacia la interpelación este jueves con el anuncio de un pedido sobre tablas durante la sesión. El plan consiste en citar a Adorni el jueves 2 de julio para que explique la omisión de 500.000 dólares en criptomonedas dentro de su declaración jurada, aunque el cálculo preliminar era desfavorable en cuanto a los dos tercios de votos requeridos para la aprobación.