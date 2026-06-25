La Capital | Política | Manuel Adorni

Libertarios descartan la destitución de Adorni: "No veo el número para la moción de censura"

El diputado nacional Nicolás Mayoraz cree que la oposición no conseguirá interpelar al jefe de Gabinete ante las sospechas de corrupción

25 de junio 2026 · 11:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Adorni visitó Rosario este sábado por el acto del Día de la Bandera.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Adorni visitó Rosario este sábado por el acto del Día de la Bandera.

El fracaso de la convocatoria a una sesión especial sobre la situación de Manuel Adorni encendió gestos de confianza en el oficialismo para evitar la destitución del jefe de Gabinete. Al respecto, el diputado nacional Nicolás Mayoraz señaló este jueves: "No veo el número para la moción de censura".

El legislador por Santa Fe reconoció que la cuestión amerita un debate dentro del Congreso a partir de la imputación por enriquecimiento ilícito y el reconocimiento de una omisión en la declaración jurada del exvocero presidencial. "Me parece atendible la posición de todos los sectores de la oposición para discutir deste tema", comentó a través de LT8.

Así como abrió la puerta para dialogar con otras fuerzas políticas, el representante de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el escenario principal del conflicto no es el Poder Legislativo. Consultado sobre las explicaciones que debe Adorni, respondió: "En el punto en el cual estamos, está en una situación donde debe responder ante la Justicia".

¿Por qué los libertarios rechazan la moción de censura?

Mayoraz aseguró que "no hay razones para una moción de censura" en el Congreso. Incluso fue más allá y planteó que no sólo es inaplicable para este caso puntual sino por los antecedentes de la historia constitucional nacional, que incluyen múltiples intentos fallidos para remover a jefes de gabinete.

El abogado y referente libertario recordó que el pedido de interpelación puede presentarse ante la "pérdida de confianza política" en la persona que ocupa el cargo. Luego señaló: "Es un término bastante ambiguo o amplio. Tiene que ver con un montón de otras cosas, no sólo con una imputación".

>> Leer más: Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

El diputado santafesino fue uno de los que faltó a la convocatoria del último martes para tratar la solicitud que impulsó principalmente Unión por la Patria (UP). Fuera de sintonía con el kirchnerismo y dirigentes de otros sectores, buena parte de los representantes del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se aliaron al oficialsimo para que no hubiera quorum y naufragara la sesión.

El legislador de LLA consideró que el resultado final es una historia conocida en Argentina. A modo de ejemplo, recordó los casos de Aníbal Fernández y Juan Manzur. En este sentido, indicó: "La oposición siempre intentó mociones y nunca funcionaron".

Como especialista en Derecho, el rosarino opinó que la moción de censura es "un instituto medio forzado". Además, apuntó que la propia Jefatura de Gabinete es "una figura que no es propia de la tradición constitucional argentina", ya que "no termina de cerrar el rol y las funciones que tienen que tener".

Aunque el oficialismo ganó la batalla en Diputados, el PRO decidió tratar de abrir el camino hacia la interpelación este jueves con el anuncio de un pedido sobre tablas durante la sesión. El plan consiste en citar a Adorni el jueves 2 de julio para que explique la omisión de 500.000 dólares en criptomonedas dentro de su declaración jurada, aunque el cálculo preliminar era desfavorable en cuanto a los dos tercios de votos requeridos para la aprobación.

Noticias relacionadas
Milei habló después del gobernador Pullaro y el intendente Javkin.

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente Javier Milei encabezó el acto del Día de la Bandera el sábado 20 de junio 2026 junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

El presidente Javier Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Milei habló después del gobernador Pullaro y el intendente Javkin.

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

tres anillos para javier milei en rosario: como sera el operativo del dia de la bandera

Tres anillos para Javier Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Ver comentarios

Las más leídas

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Lo último

Quién es Ekaterina Ojeda, la joven señalada en el escándalo entre Icardi y la China

Quién es Ekaterina Ojeda, la joven señalada en el escándalo entre Icardi y la China

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo

Una rosarina radicada en Venezuela: Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador

Una rosarina radicada en Venezuela: "Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador"

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Un menor fue detenido gracias a la investigación hecha con el sistema Lince pero fue invalidada por la justicia de menores. La vocera de Santa Fe le respondió en duros términos

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Economía

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres
Información General

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Ovación
El emotivo mensaje de Neymar tras su debut en el Mundial, el cuarto en su carrera
Ovación

El emotivo mensaje de Neymar tras su debut en el Mundial, el cuarto en su carrera

El emotivo mensaje de Neymar tras su debut en el Mundial, el cuarto en su carrera

El emotivo mensaje de Neymar tras su debut en el Mundial, el cuarto en su carrera

Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy jueves 25 de junio y cómo está cada grupo

Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy jueves 25 de junio y cómo está cada grupo

Beccacece: Si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho

Beccacece: "Si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho"

Policiales
Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

La Ciudad
Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo

Una rosarina radicada en Venezuela: Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador

Una rosarina radicada en Venezuela: "Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador"

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Información General

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Policiales

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Economía

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
Política

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: Sólo hay monos afuera
Información General

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: "Sólo hay monos afuera"

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales
Política

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios
Política

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto
Política

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario
La Ciudad

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente
Política

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial
Economía

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial

Avanza el único oferente para la ART de empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Avanza el único oferente para la "ART" de empleados públicos de Santa Fe

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe
La Ciudad

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos
La Ciudad

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad
La ciudad

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

¿Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año?
Información General

¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?