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Futsal: Rosario gritó campeón por duplicado en el Regional y se clasificó al Nacional

Los combinados de Rosario en varones y mujeres festejaron en el clasificatorio del Litoral Sur en Entre Ríos y dirán presente en el Nacional, que reúne a las ligas más importantes del país y es organizado por AFA

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

25 de junio 2026 · 20:49hs
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Los planteles masculino y femenino

Nicolás Bourlot

Los planteles masculino y femenino, junto al cuerpo técnico, posan tras el doblete consagratorio en Paraná.

El poderío de Rosario en la región volvió a confirmarse en los hechos. Tanto el seleccionado masculino como el femenino se consagraron de manera apabullante en el regional Litoral Sur. Así aseguraron la clasificación al duro torneo Nacional, que es organizado por el Consejo Federal de la AFA y aglutina a las mejores ligas del país.

“Hicimos un buen torneo. Ahora tenemos hambre de revancha de la final del Nacional que perdimos el año pasado”, le contó a Ovación el entrenador del equipo masculino, Nicolás Bellingeri.

Misma sensación para el DT de las mujeres, Leandro Maurino, que quedó más que conforme con el rendimiento de sus dirigidas: “Formamos un gran grupo humano y eso fue clave para lograr el objetivo”. Ambos seleccionados irán por todo a nivel nacional.

Arrasaron en Entre Ríos

El parque deportivo Enrique Berduc de la ciudad de Paraná fue el anfitrión de la eliminatoria regional Litoral Sur que otorgó un boleto en cada rama para el Nacional, el torneo de selecciones más importante del país que es organizado por el Consejo Federal de AFA.

La selección rosarina masculina, dirigida por Nicolás Bellingeri tuvo un andar arrollador. En fase de grupos le ganó a la Liga Cañadense por 9 a 2 y a la Liga de Santa Elena por 6 a 0. En semifinales goleó a Gualeguaychú por 10 a 2 y en la final volvió a cruzarse con el combinado cañadense, al que venció 5 a 1, quedándose con el pasaje al Nacional.

El seleccionado femenino, comandado por Leandro “Mono” Maurino, disputó un triangular junto a la Liga de Santa Elena y la Liga Paceña: fueron triunfos 5 a 2 y 4 a 0, respectivamente. Las chicas también clasificaron imbatibles al Nacional y buscarán mejorar el tercer puesto del 2025.

El Nacional de Selecciones masculino tendrá lugar en noviembre en Río Gallegos (Santa Cruz), mientras que la rama femenina tendrá acción en diciembre, en Villa Mercedes (San Luis).

“Queremos sacarnos la espina del Nacional”

Nicolás Bellingeri está pronto a cumplir 33 años y hace 15 que es entrenador de futsal. Pasó por Newell’s, Empleados de Comercio, Náutico Avellaneda y actualmente es el DT de Unión Sionista. El técnico del masculino rosarino sabe que tendrán una oportunidad de revancha en el Nacional y de esta vez quedarse con el título, que se escapó en la edición 2025 ante Bariloche por 2-1 en Posadas, Misiones.

“Será la segunda edición del Nacional en la historia, que es organizado por el Consejo Federal de AFA. El primero se jugó el año pasado y llegamos a la final, perdiendo contra Bariloche. Es un torneo muy competitivo. Los equipos del sur son muy difíciles. También te podés cruzar con San Juan, que es muy complicado, o Formosa, que llegó a semifinales la última vez. Tenemos hambre de revancha de la final perdida, porque habíamos hecho un torneo bárbaro. Buscaremos sacarnos la espina de aquella final”, deseó el DT.

En el análisis de la clasificación a través del regional Litoral Sur, Bellingeri destacó a Cañada de Gómez como el rival más complicado que enfrentaron, aunque la jerarquía rosarina terminó prevaleciendo. “El único rival que nos podía complicar un poco en la previa fue el de la final. Con ellos también nos enfrentamos en fase de grupos, que fue el seleccionado cañadense. Plantearon una defensa muy baja que nos condicionaba a la hora de generar situaciones de gol. Una vez que logramos abrirla y sacar ventaja, ellos tuvieron que salir y nosotros aprovechamos los espacios y quedó en evidencia la jerarquía de nuestro equipo, tanto en el primero como en el segundo partido contra ellos”, cerró el director técnico de Usar.

“Esto habla del crecimiento del futsal femenino en Rosario”

El Nacional de Selecciones femenino tuvo su primera edición justamente en Rosario en 2025, con el estadio cubierto de Newell’s como sede. Allí las chicas se quedaron en semifinales tras caer ante Bariloche, que se terminó consagrando campeón del certamen.

El DT del femenino, Leandro “Mono” Maurino, analizó aquel inicio del proceso con el seleccionado y se ilusiona con seguir creciendo: “El primer Nacional de Selecciones femenino se jugó en diciembre del año pasado en Rosario, de manera íntegra en el estadio cubierto de Newell’s. Rosario no tuvo que jugar el clasificatorio regional porque al ser sede, se aseguró la plaza. Comenzamos con una lista de 64 jugadoras y el plantel definitivo fue de 14. Terminamos terceros después de caer en semifinales con Bariloche, que se consagró campeón. De ese torneo sacamos una gran base de jugadoras que utilizamos para este clasificatorio. El conocimiento que ya teníamos con ellas facilitó todo el proceso. Igualmente vamos a entrenar de acá a fin de año con un grupo más amplio, para ver a otras chicas, también a algunas que no pudieron viajar al Regional por cuestiones laborales”, redondeó el Mono.

Por último, el actual entrenador de Horizonte, multicampeón del futsal femenino, realzó lo colectivo sobre lo individual y la importancia del grupo humano para lograr objetivos: “El grupo es espectacular. Son chicas con las que ya habíamos trabajado el año pasado cuando comenzó el proceso del seleccionado y se sumaron algunas que no habían estado en 2025. Terminamos muy conformes, no solo desde lo deportivo, sino desde lo humano, porque eso también fue fundamental para lograr el objetivo que nos planteamos que era clasificar al Nacional. Es una alegría inmensa que el equipo pudo plasmar en la cancha todo lo que trabajamos. Y me alegra el crecimiento del futsal femenino en Rosario. Desde la Asociación Rosarina se trabaja por eso también, se hace foco en inferiores, con categorías Sub-16, Sub-14, Sub-12. Y este título es un doble premio porque también sirve para difundir la actividad, que más chicas quieran acercarse al futsal y que eso genere un desarrollo, un sentido de pertenencia”, resumió Maurino.

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