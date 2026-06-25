Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado

El peronismo no se presentó en el recinto porque rechazaba el criterio fijado para aprobar la interpelación del jefe de Gabinete y el proyecto de propiedad privada que fogoneaba el gobierno

Bullrich y el oficialismo ganan tiempo por el tema Adorni, pero pierden la agenda propia en el Senado.

Al final, no hubo quorum en el Senado nacional y se cayó la sesión en la que el oficialismo pretendía abordar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, marco en el cual la oposición iba a insistir con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de las idas y vueltas sobre su posible presencia en la Cámara alta, el 2 de julio próximo, para presentar su informe de gestión.

En ese sentido, La Libertad Avanza (LLA) decidió hacer caer la sesión del Senado tras constatar que el peronismo no iba a dar quorum pese a que impulsaba, junto a legisladores aliados, la interpelación a Adorni . De ese modo, el cuestionado funcionario (investigado por presunto enriquecimiento ilícito) ganó tiempo.

La decisión fue adoptada en el recinto por Patricia Bullrich , jefa del bloque de senadores de LLA, quien instruyó a los integrantes de esa bancada para que se mantuvieran de pie sin dar quorum . Lo propio ocurrió con los aliados del radicalismo y algunos bloques provinciales.

“Los que venían con un proyecto de interpelación eran los kirchneristas. Tendrían que haber garantizado el número, pero no se sentaron” , argumentó Bullrich ante la prensa.

Al respecto, la jugada de Bullrich permitió transmitirle al presidente Javier Milei que, si el jefe de Gabinete sigue en su puesto, se paraliza el Congreso.

No obstante, los libertarios accedieron al planteo de los legisladores dialoguistas de abrir la comisión de Asuntos Constitucionales del cuerpo, que se reunirá este miércoles para tratar los diferentes pedidos de interpelación y moción de censura al jefe de Gabinete.

Asimismo, en LLA todavía no logran imponer su agenda en el Senado. Es que tenían los votos para avanzar con propiedad privada pero, como ocurrió semanas atrás, el tema quedó en pausa.

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En ese sentido, Bullrich tenía asegurados los votos para impedir la interpelación (con el respaldo de aliados), pero prefirió no abrir el recinto para no consumir varias horas en la discusión de los pedidos fogoneados por el peronismo, el PRO y Convicción Federal.

Lo escasos legisladores que se sentaron en el recinto fueron los macristas Martín Goerling Lara y María Cristina Huala. Y Carolina Moisés, de Convicción Federal.

En tanto, en el PRO cuestionaron las posiciones del oficialismo y del PJ, al tiempo que prometieron insistir para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones sobre su situación.

LLAMATIVA COINCIDENCIA



LLA y el Kirchnerismo no dieron quorum para discutir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



Desde el PRO vamos a insistir con el proyecto de interpelación que presentamos para citarlo formalmente al recinto y que brinde las explicaciones… pic.twitter.com/IEaOeMhgFF — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) June 25, 2026

“Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quorum para que el Senado pudiera sesionar”. manifestó el presidente de la bancada del PRO a través de un video publicado en la red social X. Y ratificó: “Seguiremos insistiendo con la interpelación a Adorni”.

La movida de Bullrich

Bullrich aprovechó que el PJ, principal interesado en concretar la sesión para embestir contra Adorni, no se sentaba en sus bancas. Es que, en primer lugar, el bloque que conduce José Mayans rechazó el acuerdo al que se llegó en la última reunión de Labor Parlamentaria.

En ese marco, libertarios y aliados, al revés de lo pautado días antes con el peronismo, cambiaron la dinámica que se requiere para tratar en el recinto la interpelación al jefe de Gabinete.

Pasaron de considerar que no se necesitaba de un dictamen de comisión a enfatizar que, al igual que cualquier otro proyecto, sí lo requería. De lo contrario, hay que tratarlo sobre tablas con el aval de dos tercios.

Sin los 25 senadores del peronismo y con los libertarios sin sentarse en sus bancas, el titular provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala, dio por fracasada la sesión.