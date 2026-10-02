"La Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro", dijo Milei al cerrar su visita a Francia

El presidente encabezó el final de Argentina Week Paris en uno de los salones de la Torre Eiffel. Previamente, fue distinguido por el Foro Económico, donde brindó un discurso que lo dejó al borde del llanto

Javier Milei cerró su gira por Francia, en el marco de Argentina Week París, con un acto realizado en uno de los salones de la Torre Eiffel.

El presidente Javier Milei cerró este viernes su gira por Francia , en el marco de Argentina Week Paris, con un acto realizado en uno de los salones de la Torre Eiffel, donde afirmó que el país se encuentra frente a “un cambio de página respecto de sus últimos cien años de historia” .

El encuentro marcó el fin de las actividades desarrolladas durante la visita presidencial a París y comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino.

“Fueron unas jornadas espectaculares en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país” , sostuvo Milei al iniciar su breve discurso ante los asistentes.

El primer mandatario aseguró: “Creemos firmemente que la Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto de sus últimos cien años de historia . Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”.

“La Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás”, enfatizó el jefe del Estado.

Milei planteó, además, la intención de replicar la experiencia de Argentina Week en otros escenarios internacionales con el objetivo de promover al país frente a inversores y actores económicos globales.

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“Esperamos poder repetir, tanto en París como en otros foros globales, este tipo de eventos porque queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, expresó.

El presidente concluyó su intervención con su habitual fórmula: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Gracias a todos”.

El acto en la Torre Eiffel puso fin a la agenda de Milei en Francia, que durante Argentina Week Paris incluyó encuentros con autoridades, empresarios e inversores y actividades destinadas a promover oportunidades de inversión en el país.

Premio y lágrimas

Previamente, Milei fue premiado en el Foro Económico de París por el programa de reformas impulsado por su gobierno.

El primer mandatario brindó un discurso en el que repasó su gestión y, sobre el final de su alocución, se emocionó al agradecerle a sus “seres queridos”.

En ese sentido, el libertario dijo que cumple “una tarea que es bastante ingrata” y se quejó de que tiene que soportar “mentiras, calumnia e injurias”.

“El mayor agradecimiento es a los seres queridos que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país”, manifestó al borde del llanto.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente del mundo". pic.twitter.com/o9Fo7rSip2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2026

Tras afirmar que está en camino de “eliminar la inflación”, se dedicó a elogiar a sus funcionarios, especialmente a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El reconocimiento puso el foco en la orientación económica de la administración libertaria, la disciplina aplicada en el manejo de las cuentas públicas y las decisiones adoptadas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

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Entre los principales argumentos expuestos por el Foro Económico para justificar la distinción, sobresalió la decisión del primer mandatario de avanzar con medidas que había adelantado antes de asumir en diciembre de 2023, incluso frente a los costos políticos derivados de su implementación.

También se destacó la defensa de la libertad económica como uno de los principios centrales del programa del gobierno y la profundidad de las reformas encaradas para modificar el funcionamiento de las finanzas argentinas.

La agenda presidencial incluyó, además, una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y encuentros con empresarios e inversores, en una visita en la que el gobierno buscó exhibir las reformas económicas y captar nuevos capitales para la Argentina.