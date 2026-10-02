Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Desde el 5 de octubre, viajar en transporte público será un 25% más caro, ya que se deberá abonar 2.150 pesos. El incremento llega luego de un estudio de costos que marcó suba del 40% en combustibles

A través del boletín Nº 2.102, la Municipalidad de Rosario aprobó un reajuste de la tarifa de transporte urbano de pasajeros. Desde el lunes, viajar en colectivo pasará a costar 2.150 pesos. El incremento rompe con ocho meses de sostenimiento de la tarifa y significa un 25% sobre los 1.720 pesos que estarán vigente hasta el domingo.

La Secretaría de Movilidad firmó la resolución para que a partir del 5 de octubre el transporte público en Rosario pase de 1.720 pesos a 2.150 pesos . La tarifa social Sube pasará a 1.204 pesos.

De esta forma también se actualiza la tarifa estudiantil, que pasa a 1.075 pesos y la tarifa de uso frecuento (entre 30 y 79 viajes al mes) a 1.720 pesos. Además, a partir del viaje 80, siempre dentro del mismo mes, el boleto costará 1.612,50 pesos.

Como es habitual, el aumento de colectivo trae aparejado un incremento en el sistema Mi Bici Tu Bici que pasará a tener un abono diario de 2.418,75 pesos. En tanto, el abono mensual saltará a 24.187,50 pesos y la franquicia anual a 161.250 pesos.

En el decreto firmado por la secretaría de Movilidad, Nerina Manganelli, también insta a notificar a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y a Nación Servicios S.A. para realizar las adecuaciones pertinentes en el sistema Sube. La última vez que la Municipalidad había decidido la actualización de la tarifa de transporte fue a fines de febrero.

Por qué aumenta el colectivo en Rosario

Antes de comunicar el incremento de la tarifa, la Municipalidad de Rosario explicó que la decisión de una actualización del precio del boleto se debe a un conjunto de factores que fueron analizados para tomar esta decisión.

En este sentido, la Municipalidad subrayó que el presupuesto nacional no contempla partidas para el transporte público en el interior del país. Tampoco se dispuso la restitución del Fondo de Compensación al Transporte Público por Automotor Urbano y Suburbano del Interior. Desde el Palacio de los Leones advirtieron que “persiste una marcada disparidad en el esquema nacional de subsidios al transporte público entre el Área Metropolitana de Buenos Aires {AMBA) y las jurisdicciones del interior del país”.

Atrás quedó el acuerdo entre Rosario, Santa Fe y Córdoba para unificar tarifas en el transporte público. El municipio de la capital provincial fijó en mayo su tarifa en 2.111 pesos y Córdoba llevó en julio el boleto a 2.150 pesos. Volviendo a exponer las diferencias, el municipio recordó que la tarifa para los transportes del Área Metropolita de Buenos Aires (Amba) asciende a 742,81 pesos.

En Rosario la última actualización de la tarifa fue el 23 de febrero, cuando el transporte pasó a costar 1.720 pesos. A casi ocho meses, la canceladora de las unidades marcará un nuevo precio.

Entre los motivos, el municipio dio lugar al estudio de costos realizado por el Ente de la Movilidad, que señaló que entre diciembre de 2025 y agosto de 2025 aumentaron los principales insumos del sistema: el combustible un 42 por ciento y los lubricantes un 41 por ciento. Aunque no ofreció detalles, también marcó el último acuerdo paritario con la Unión Tranviaria Automotor (UTA) como otro factor de aumento de costos.

El Ente de la Movilidad comunicó que para agosto de 2026 el costo del boleto de colectivo debería ser 2.713,49 pesos.