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"Argentino por inversión": ¿nuevo símbolo de estatus de millonarios de Estados Unidos?

El programa que prevé lanzar el gobierno antes de fin de año ofrece dos vías para obtener la ciudadanía y es visto como un “plan B” ante la incertidumbre

2 de octubre 2026 · 10:18hs
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La ciudadanía argentina podría convertirse en un nuevo símbolo de estatus para los yankees

La ciudadanía argentina podría convertirse en un nuevo "símbolo de estatus" para los yankees

La ciudadanía argentina podría convertirse en el nuevo “símbolo de estatus” entre los estadounidenses de alto patrimonio. Así lo plantearon a Forbes dos asesores especializados en migración por inversión que participaron de las consultas realizadas por el gobierno argentino para diseñar el nuevo programa de ciudadanía por inversión, cuyo lanzamiento está previsto antes de fin de 2026.

La iniciativa fue anunciada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y contempla dos alternativas para quienes quieran acceder a la ciudadanía a través de una inversión. Según la revista, el programa sería el primero de este tipo en Sudamérica y también el primero en un país del G20.

La propuesta apunta a personas con un elevado patrimonio que, además de buscar oportunidades de inversión o residencia en otros países, comenzaron a considerar una segunda ciudadanía como una suerte de “plan B” frente a escenarios de inestabilidad política, económica o geopolítica.

Nuri Katz, presidente de Apex Capital Partners, una de las firmas que asesoraron al gobierno argentino, aseguró a Forbes que la ciudadanía argentina podría adquirir incluso una dimensión asociada al estatus social.

>> Leer más: Fin de la ley de nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

“Creo que todos los estadounidenses adinerados lo considerarán”, afirmó Katz. Y comparó la eventual ciudadanía argentina con la tarjeta de crédito Amex Black: una credencial que, además de su utilidad, funciona como un símbolo de pertenencia.

Cuánto habrá que invertir para obtener la ciudadanía argentina

De acuerdo con el esquema presentado por Forbes, habrá dos vías posibles. La primera será una donación única y no reembolsable de 350.000 dólares para una persona o de 450.000 dólares para una pareja. A esos montos se sumarán 25.000 dólares por cada hijo menor de 18 años y 100.000 dólares por cada hijo de entre 18 y 24 años.

La segunda alternativa consistirá en adquirir un bono del Tesoro argentino a siete años, sin intereses, por 800.000 dólares para una persona o 900.000 dólares para una pareja. También en este caso se agregan 25.000 dólares por cada hijo menor de edad y 100.000 dólares por cada hijo adulto de hasta 24 años.

Katz consideró que la opción de la donación podría resultar más atractiva para los inversores. Según su análisis, inmovilizar durante siete años una suma cercana al millón de dólares sin intereses tendría un costo de oportunidad elevado.

Para diseñar el programa, el gobierno argentino consultó a un consorcio integrado por cinco firmas internacionales especializadas en inmigración y migración por inversión: Latitude World, Apex Capital Partners, Passport Legacy, Arton Capital y AIM Global Residency and Citizenship.

Una “póliza de seguro” ante un mundo más inestable

El interés de los estadounidenses adinerados por una segunda ciudadanía aparece, según los especialistas consultados por Forbes, vinculado con una preocupación más amplia por la situación internacional.

Eric Major, director ejecutivo y presidente de Latitude World, sostuvo que los estadounidenses representan actualmente alrededor de tres cuartas partes de los negocios de su compañía. Según explicó, muchos de sus clientes buscan alternativas ante escenarios extremos de inestabilidad.

>> Leer más: Controversial: Argentina expulsará extranjeros y prohibirá su ingreso por mensajes de odio

En ese contexto, la segunda ciudadanía es presentada como una especie de seguro: una posibilidad de contar con otro lugar al que trasladarse si las condiciones políticas o económicas de su país se deterioran.

“Lo que ofrecemos es una forma de seguro”, explicó Major.

La idea también se relaciona con la diversificación geográfica. Así como los grandes inversores distribuyen sus activos entre distintos mercados y países, los asesores sostienen que algunos estadounidenses comenzaron a considerar la posibilidad de diversificar también sus ciudadanías.

“De la misma manera que queremos diversificar nuestros activos y nuestras inversiones en cartera, con exposición a los mercados japonés, chino, europeo y estadounidense, los estadounidenses están empezando a darse cuenta del valor de tener un pasaporte europeo, sudamericano o australiano”, señaló Major.

Por qué Argentina aparece como una alternativa

Para los estadounidenses interesados en una segunda ciudadanía, Argentina presenta además una ventaja geográfica frente a otros destinos, según Katz: la diferencia horaria con Estados Unidos es reducida o inexistente dependiendo de la zona y la época del año.

El especialista destacó que esto puede resultar particularmente conveniente para empresarios, banqueros o gestores de inversiones que necesitan mantener una actividad profesional vinculada con Estados Unidos.

El interés por Argentina se suma a una tendencia que, según Forbes, también se observa desde hace algunos años entre estadounidenses que buscan obtener una segunda ciudadanía por descendencia.

>> Leer más: Ciudadanía italiana: cuáles son los cambios para obtenerla y mantenerla

Desde 2020, abogados de inmigración y servicios de genealogía registraron un aumento de consultas de personas interesadas en rastrear antepasados que les permitan acceder a otra nacionalidad. El acceso a documentación histórica, sin embargo, se habría complicado por los recortes de personal en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, de acuerdo con información citada por el medio.

La comparación con la “Gold Card” de Trump

El artículo también compara el nuevo programa argentino con la denominada “Gold Card” impulsada por la administración de Donald Trump para atraer a personas de elevado patrimonio. Según Katz, ese programa estadounidense, cuyo precio inicialmente se había promocionado en 5 millones de dólares y luego se redujo a 1 millón, no habría alcanzado el nivel de interés esperado.

El especialista afirmó que para abril solo se había aprobado una visa Gold Card y sostuvo que, frente a ese escenario, la alternativa argentina podría despertar interés entre quienes buscan una segunda ciudadanía.

La propuesta argentina todavía tiene por delante su implementación. El gobierno prevé poner en marcha el programa antes de finales de 2026, con dos vías de acceso y montos que, para una persona, parten de los 350.000 dólares.

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