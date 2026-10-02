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Vecinos de Soldini reclaman por una adolescente que fue atropellada por un móvil del Servicio Penitenciario

La joven está en grave estado. Se congregarán este viernes, desde las 19, para reclamar medidas de seguridad vial que son solicitadas hace años

2 de octubre 2026 · 18:36hs
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La intersección de ruta 14 y Ecuador

Foto: captura Google Maps

La intersección de ruta 14 y Ecuador, en Soldini, donde se desarrolló el siniestro vial.

Vecinos de Soldini se congregarán este viernes, desde las 19, en la plaza Domingo Arán de esa localidad para reclamar medidas de seguridad vial en la ruta 14, luego del siniestro vial en el que fue atropellada una adolescente de 15 años este jueves por una camioneta del Servicio Penitenciario de la provincia.

El hecho se registró este jueves por la noche en la intersección que la ruta 14 tiene con la calle Ecuador. Allí, una camioneta del Servicio Penitenciario chocó a una bicicleta, en la que viajaba una adolescente de 15 años, que se encuentra internada en la terapia intensiva del Sanatorio de Niños de Rosario.

La ruta mencionada atraviesa el pueblo y los vecinos señalaron que situaciones de peligro se dan hace mucho tiempo. Por eso, familiares, amigos y vecinos de la adolescente se concentrarán en el espacio público para volver a reclamar por medidas de seguridad. Esta vez, luego de un hecho que tiene en vilo a la comunidad.

Cómo fue el siniestro vial en Soldini

Las primeras informaciones tras el hecho indicaron que la joven de 15 años sufrió heridas de gravedad y que, por ese motivo, fue trasladada por un móvil de Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) hacia Rosario. Allegados a la adolescente confirmaron a La Capital que se encuentra internada en la terapia intensiva del Sanatorio de Niños con golpes de consideración en la cabeza, la cadera y las piernas.

>> Leer más: Qué fue la nube de gases registrada tras la explosión en la planta de Puerto San Martín

Por este hecho, los vecinos reclamarán soluciones urgentes y centrarán sus pedidos en tres ejes: que se modifique la ruta de acceso a la cárcel de Piñero, que se coloquen badenes o reductores de velocidad sobre la ruta y que se respete el único semáforo que hay en ese sector.

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Desde el municipio remarcaron además que la obra tendrá un impacto que excede lo estrictamente vial, ya que contribuirá a integrar de manera más eficiente los barrios periféricos con el casco urbano.

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