Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros Los ocupantes de la vivienda denunciaron la situación y aseguraron ignorar por qué habían sido atacados. Habían sido amenazados días antes 2 de octubre 2026 · 13:28hs

Los implicados fueron trasladados a la Comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez

Un operativo policial realizado en Villa Gobernador Gálvez terminó con tres personas aprehendidas y el secuestro de una motocicleta, luego de una denuncia por amenazas calificadas.

El procedimiento se inició alrededor de las 14:55 de la tarde del jueves cuando tras un llamado al 911 en el que se alertó sobre un episodio ocurrido en inmediaciones de Entre Ríos al 2000. De acuerdo con la denuncia, una persona manifestó que momentos antes dos hombres habían llegado hasta su domicilio a bordo de una motocicleta de 110 cc y la habrían amenazado con lo que aparentaba ser un arma de fuego. Según su relato, le habrían exigido que abandonara la vivienda bajo amenaza de efectuar disparos.

La denunciante también señaló que ya había recibido amenazas durante la noche anterior, por lo que manifestó su intención de realizar la correspondiente denuncia ante el temor de que las amenazas pudieran concretarse. A partir de las características aportadas, personal del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez realizó un patrullaje por la zona y, en inmediaciones de Eva Perón y Entre Ríos logró aprehender a dos hombres que responderían a las descripciones brindadas.

Un tercer hombre armado Posteriormente, según el informe policial, los dos primeros aprehendidos señalaron a un tercer hombre, a quien acusaron de haber realizado momentos antes una detonación con una escopeta. Los efectivos localizaron a esta tercera persona en el lugar y procedieron también a su aprehensión. Durante el procedimiento fue secuestrada una motocicleta Keller de 110 cc, de color negro. Los tres involucrados fueron trasladados a la Comisaría 26ª, por razones de jurisdicción, mientras quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, que interviene en la investigación. La causa fue caratulada inicialmente como amenazas calificadas.