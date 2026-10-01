La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club de fútbol y ya tiene tres

Política
Lavado de dinero: la hora de tirar de la punta del ovillo
Política
Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario salgan las exportaciones mineras al mundo
La Ciudad
Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes 2 de octubre
La región
Puerto San Martín: un obrero cayó a un pozo de noria y lo rescataron los bomberos
Policiales
Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica
Agro
El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo
Política
Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año de la historia"
La Ciudad
Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad
Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
Información General
Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos
Policiales
Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima
Politica
Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Policiales
Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
El Mundo
Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo
Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
Política
Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"
Política
Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política
Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Economía
Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto