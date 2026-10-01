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La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club de fútbol y ya tiene tres

El astro rosarino adquirió el cien por ciento del CD Eldense, de la segunda división de España. Ya era propietario de Leones FC y UE Cornellá, también de España

1 de octubre 2026 · 18:08hs
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El estadio del CD Eldense

El estadio del CD Eldense, el club del que ahora es propietario Leo Messi.

Lionel Messi se convirtió en el nuevo y único propietario del CD Eldense, un club de fútbol que participa en la segunda división de España. De este modo, la institución valenciana se convierte en la tercera de su tipo que es propiedad del astro rosarino.

El CD Eldense oficializó la noticia a través de sus redes sociales. La institución comunicó que esta operación da «inicio a una nueva e ilusionante etapa» en sus más de cien años de historia. Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Según el club, el objetivo de Messi es impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social de la entidad. En el comunicado, se refirió a Messi como "una de las figuras más importantes de la historia del deporte".

Messi ya es propietario de otros dos clubes: el UE Cornellá de Catalunya y es el dueño junto a su familia de Leones FC, que compite en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino.

Leer más: La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Falta la autorización de un organismo de España

La adquisición por parte de Messi del 100 por ciento del Eldense está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España. La operación debe ser aprobada en los términos establecidos por la Ley del Deporte para hacerse efectiva.

Lionel Messi había llegado a un principio de acuerdo para comprar el CD Eldense hace algunas semanas. En efecto, los abogados del mejor jugador de todos los tiempos negociaban desde hace tiempo la compra de la totalidad de las acciones del club alicantino. El club perteneció hasta ahora al grupo colombiano TH, encabezado por Juan Carlos Trujillo, quien lo compró hace apenas un año a un empresario español.

Leer más: Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

El Eldense es de la pequeña ciudad de Elda, en Alicante (tiene 55.000 habitantes) y el club cuenta con unos 3.500 abonados. Su estadio se llama Nuevo Pepico Amat y tiene capacidad para albergar a 5.800 espectadores.

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