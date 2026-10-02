Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Uno de los referentes de Catiltar, José Iantosca, dijo que el proyecto de la Municipalidad de Rosario creará una "legalidad trucha" para las aplicaciones como Didi

El nuevo proyecto para la regularización de Uber, Didi y otras aplicaciones fuera de la reglamentación generó un rechazo inmediato entre los dueños de las chapas. Desde la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) advirtieron que "mil choferes van a perder la relación laboral" si la propuesta se implementa.

El tesorero de la entidad, José Iantosca , se mostró disconforme con la iniciativa de la Municipalidad para modificar la ordenanza 10.544 , aprobada en 2023. "Me da mucha tristeza porque es igualar todo para abajo, precarizar el trabajo de todos" , comentó a través de LT8 .

Desde que se implementó la reglamentación de las plataformas electrónicas de transporte, ni Uber ni Didi adaptaron su funcionamiento a a la normativa. El referente de los titulares de licencias consideró que el plan para ajustarla no dará resultados y sostuvo: "Esta legalidad va a seguir siendo trucha" .

El representante de Catiltar consideró que los dueños de los coches no podrán conservar a sus empleados dentro del marco propuesto a partir de la reforma laboral a nivel nacional. "¿Cómo hacemos nosotros para competir?", preguntó en cuanto al costo del servicio, el salario, el seguro de riesgos y los aportes previsionales de los choferes.

A contramano de lo que plantea el oficialismo en el Concejo Municipal, Iantosca anticipó que Uber "no va a tener controles" en Rosario luego de la modificación de la normatival local. En este sentido, comentó: "Van a hacer controles cuando te hagan una multa, ahí van a ver si estás en Uber o no. Lo único que sigue siendo legal y seguro es el taxi y el remís. No se coman la curva".

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El referente de la cámara de titulares opinó que la ordenanza propuesta es "acorde a la necesidad de aplicaciones que fugan dinero y no dejan nada en Rosario" y añadió que las empresas "precarizan el mercado interno". También se mostró preocupado por el efecto de la desregulación de la tarifa, de acuerdo a la demanda. "¿Qué va a pasar a las 3 de la mañana, cuando una mamá tenga que llevar a su hijo al hospital de niños? Cuado los chicos salgan a bailar, ¿cuánto va a salir ese auto para volver a casa?", planteó.

Iantosca ratificó que discutirán el proyecto en el Palacio Vasallo con el fin de evitar que la flexibilización avance. En cuanto al debate que se reactivó este jueves sobre Uber, disparó: "Me da lástima que se pongan contentos, que se peleen por ver quién lo legaliza".

¿Qué dice el proyecto para legalizar Uber en Rosario?

La reforma impulsada por la Municipalidad agrega una tercera opción de servicio de transporte desregulado, de acuerdo a las nuevas leyes nacionales. Cualquier viaje solicitado por una aplicación tendrá una tarifa mínima equivalente al valor de un pasaje de colectivo del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

El proyecto establece requisitos para los autos que ofrece la plataforma, encargada de verificar las condiciones. Las personas que manejan deben contar con una licencia de conducir profesional (D1) y no pueden tener antecedentes penales. La antigüedad no se reguló y esto también implica una flexibilización para los taxis. Además, se define la exclusividad de paradas. Es decir, sólo los conductores del servicio público pueden tomar viajes de personas en la calle.

Por otro lado, el mensaje del Ejecutivo elimina las sanciones para los choferes de taxis y remises por utilizar las plataformas. En cuanto a los trabajadores independientes, les corresponde contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día y con el seguro que exige la ley en los términos de la resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por último, cabe aclarar que la reforma excluye la legalización de Uber Moto y otros servicios de transporte de personas con ese tipo de vehículos.