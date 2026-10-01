Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro Será el sábado 17 de octubre, en vísperas del Día de la Madre y durante la penúltima jornada del evento literario más importante de Rosario. Habrá ferias, espectáculos, música en vivo y foodtrucks 1 de octubre 2026 · 19:15hs

Noche de Peatonales invita a disfrutar de una jornada especial con ferias, espectáculos, música en vivo, foodtrucks y locales abiertos.

El próximo sábado 17 de octubre, desde las 18 y hasta la medianoche, el centro de la ciudad volverá a convertirse en un gran paseo cultural, comercial y gastronómico con una nueva Noche de Peatonales. Organizada por la Municipalidad de Rosario, se trata de la 15° edición del clásico evento que invitará a disfrutar de una jornada especial con variadas propuestas y locales comerciales abiertos.

En víspera del Día de la Madre y en simultáneo a la anteúltima jornada de la Feria Internacional del Libro Rosario 2026, que se desarrollará en el Cultural Fontanarrosa, las principales calles del centro estarán peatonalizadas y abiertas al disfrute para que rosarinos y visitantes puedan recorrer sus galerías comerciales, ferias y espacios culturales en la primera edición de Noche de Peatonales de este año.

Propuesta para el centro La actividad se desarrollará en Córdoba de Presidente Roca a Buenos Aires y San Martín desde Santa Fe hasta Mendoza, con espectáculos, música en vivo y foodtrucks, además de los locales característicos de la zona. La iniciativa contempla también actividades especiales en las diversas galerías, en los espacios verdes del centro y contará con promociones y descuentos especiales para impulsar las ventas.

Surgida como una propuesta para reactivar el centro de la ciudad tras la pandemia, Noche de Peatonales se transformó en un esperando evento en la agenda rosarina, reuniendo en cada edición a miles de vecinos, vecinas y visitantes. Esta propuesta no sólo revitaliza el centro de la ciudad, también impulsa el comercio local y promueve la cultura en todos sus formatos.