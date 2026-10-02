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Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

El mejor jugador del mundo arribó esta mañana acompañado por toda su familia para el partido despedida de la selección programado para el martes

2 de octubre 2026 · 07:55hs
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Lionel Messi sorprendió con su arribo este viernes en el aeropuerto de Fisherton. (imagen de video)

Lionel Messi sorprendió con su arribo este viernes en el aeropuerto de Fisherton. (imagen de video)

Lionel Messi hizo pie en Rosario antes de lo esperado y ya está instalado en Funes. Si bien el propio Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, había adelantado que iba a llegar el domingo al país, el mejor jugador del mundo aterrizó en el aeropuerto Islas Malvinas este viernes por la mañana para esperar lo que será su último partido vistiendo la Albiceleste.

El mejor jugador del mundo arribó alrededor de las 7 acompañado por toda su familia con el fin de estar presente en lo que será un momento histórico, ya que no sólo jugará su último partido con la selección sino que tendrá una fiesta de despedida inolvidable.

El momento que acapara toda la atención y hay una gran expectativa en torno a lo que será el tercer encuentro de la fecha Fifa es que el que disputará el próximo martes, a las 20, ante Benin. Las boleterías del estadio Monumental explotaron, lo mismo que el movimiento de gente que se trasladará a Buenos Aires para dar el presente en el último baile del Diez.

El equipo de Scaloni jugó este miércoles ante Bolivia (victoria 4 a 0) y este sábado 3, a las 21 y en el estadio Monumental, lo hará ante Burkina Faso. Pero la función más esperada se llevará a cabo el martes, el día en que el mundo se detendrá para ver en acción con Argentina el partido despedida de Lionel.

>>Leer más: La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Por lo pronto, Messi junto a toda su familia se instaló en su casa del barrio privado de Kentucky para comenzar a transitar las últimas horas de cara a la inolvidable fiesta preparada que tendrá vistiendo la "10" de la selección.

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