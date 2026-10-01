La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

En una conferencia de prensa realizada este jueves por la tarde en el Concejo Municipal de Rosario, autoridades del Palacio Vasallo dieron detalles de un mensaje enviado por el Ejecutivo que reúne distintas propuestas para avanzar en la habilitación de las aplicaciones de transporte que actualmente funcionan sin autorización.

Fuentes del Palacio de los Leones señalaron que la semana pasada el municipio recibió un proyecto proveniente del Concejo, que encomendaba la elaboración de un dictamen sobre iniciativas impulsadas tanto por ediles en funciones como por concejales con mandato cumplido. Uno de los puntos centrales es la reforma laboral nacional, que reconoce esta actividad, establece que no configura una relación laboral y fija obligaciones para quienes administran las plataformas y para quienes deben tributar.

Es que ahora está legalizado no se encubre vínculo de trabajo es un prestador independiente con requisitos como estar inscripto en ARCA , saber normas de seguridad vial y se reconoce el vínculo entre plataformas y prestadores no es de dependencia y además la superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene pólizas de transporte de personas específicas para el traslado. Por eso marcan que es distinto. De hecho otras provincias ya lo fueron legalizando. "Es más claro y seguro ahora, con este marco nacional", indiaron.

Lo que se envió ahora es una reforma de ordenanza de APPS que se había planteado las plataformas que se usaban con taxis y remises. Se le agrega esta tercera opciòn de servicio desregulado contemplado en la ley nacional. De la tarifa lo que se menciona es que cualquier viaje por APP tarifa mínima del valor de un pasaje de colectivo urbano de pasajeros.

Se ponen requisitos para los autos y si bien la responsable es la plataforma, se controlará que la plataforma habilite para su conducción un chofer con el carnet nacional , (D1) y que no tenga antecednetes penales y buenas condiciones de higiene y seguridad y y que la APP no puede tener en circulación choferes ni autos que cumplan estos requisitos. La antigüedad no se reguló y lo que hace este mensaje es desregular la antigüedad de taxis. Y hay exclusividad de parada en la calle, es decir no se pueden desde las APP hacer parada espontánea sino que quedará reservado para los taxis exclusivamente.

En conferencia de prensa

En horas de la tarde de este jueves, la titular del Palacio de los Leones, María Eugenia Schmuck recordó en conferencia de prensa lo que había planteado en 2018: "Hay que legalizar Uber".

De esta forma la titular del Legislativo local se refirió al mensaje del Ejecutivo que regulariza el régimen de los servicios de movilidad de personas o reparto que utilizan plataformas tecnológicas.

Como ya se había mencionado, se exige a los conductores licencia de conducir profesional, verificación técnica vehicular (VTV) y seguro; fija una tarifa mínima que no puede ser inferior a la del boleto de colectivos.

Schmuck, que presentó el primer proyecto de legalización de Uber en 2018, asegura que la ciudad está cerca de contar con una ordenanza que servirá de ejemplo para el país.

Después de ocho años de bregar por la legalización del funcionamiento de las plataformas para el despacho de servicios de movilidad pasajeros, la presidenta del Concejo Municipal afirmó estar preparada para la discusión y el tratamiento del mensaje enviado por el Ejecutivo y sostiene que, por primera vez, Rosario está muy cerca de poner fin a un debate de años.

Según cálculos planteados en rueda de prensa, el Concejo lo discutirá y votará en dos semanas.

Schmuck recordó: "Fui la primera en presentar un proyecto en el Concejo para abrir el camino a la legalización de Uber en Rosario. Hubo protestas, críticas y descalificaciones. Muchos preferían ni siquiera discutirlo". Y explicó por qué sostuvo su posición: "Estaba convencida de algo que el tiempo confirmó: las aplicaciones iban a llegar igual y mirar para otro lado solo iba a generar más clandestinidad e inseguridad para los pasajeros". Schmuck fue categórica sobre el sentido de la iniciativa: "Legalizar no es darles libertad a las empresas para hacer cualquier cosa. Todo lo contrario. Es darle más seguridad a quienes viajan, permitir que los conductores puedan trabajar más tranquilos y exigir que las empresas respondan", señaló. Y agregó: "Yo no llegué ayer a este debate. Lo impulsé cuando tenía un costo alto y lo voy a seguir haciendo hasta que estas aplicaciones sean legales en Rosario".

Lo que fija el proyecto de la Intendencia a partir de la sanción de la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral, que, en su Título XII, regula la promoción del desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas se define el servicio de movilidad de personas a través de plataformas electrónicas y crea la figura del prestador independiente. Es un capítulo específico de plataformas y no su regulación laboral: los servicios de movilidad que ofrecen estas aplicaciones quedan fuera del marco del vínculo laboral.

No más multas, ni sanciones

El mensaje del Ejecutivo adapta la normativa local a ese marco. Uber es la plataforma más conocida, pero el proyecto abarca todas las plataformas electrónicas de transporte. Los prestadores independientes podrán despachar viajes a través de plataformas, al igual que los taxis y remises, y dejarán de ser sancionados por utilizarlas.

Y como ya se informó cada conductor de las aplicaciones deberán contar con licencia de conducir profesional, con la VTV nacional al día y con el seguro que exige la ley nacional para los vehículos automotores intervinientes en un servicio convenido por Intermedio de una plataforma tecnológica en los términos de la Resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las plataformas estarán obligadas a exigir estos requisitos a sus conductores. Eso sí: quedan excluidas las motos para el transporte de personas.

Según se argumentó el proyecto oficialista también protege a quienes ya trabajan en el sistema tradicional. Se establece una tarifa mínima que no podrá ser inferior al valor del boleto del TUP, que hoy es de 1.720 pesos. Los taxis y remises conservan una tarifa de calle fijada por el Concejo Municipal, mantienen la obligación de contar con al menos una plataforma electrónica para despachar viajes y podrán prestar servicios de cadetería. Queda expresamente prohibido que los prestadores independientes recojan pasajeros en la calle: el viaje solo puede solicitarse a través de la plataforma.

Una referencia para otras ciudades

Rosario es una de las tres ciudades más grandes del país, y lo que se resuelva puede convertirse en una referencia para otras ciudades argentinas que deben adecuar sus normas a la nueva ley nacional. La ciudad tiene la oportunidad de mostrar cómo legalizar las apps de despacho de viajes sin dar la espalda a los trabajadores del transporte tradicional. "Una ciudad moderna no niega el futuro: lo hace más seguro y le pone reglas claras", concluyó Schmuck.