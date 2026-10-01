La Capital | La Ciudad | uber

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

1 de octubre 2026 · 16:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Uber en Rosario es ilegal

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Uber en Rosario es ilegal, pero aún así funciona por las calles de la ciudad
La aplicación Uber recibió varias denuncias en estos dos años

La aplicación Uber recibió varias denuncias en estos dos años

En una conferencia de prensa realizada este jueves por la tarde en el Concejo Municipal de Rosario, autoridades del Palacio Vasallo dieron detalles de un mensaje enviado por el Ejecutivo que reúne distintas propuestas para avanzar en la habilitación de las aplicaciones de transporte que actualmente funcionan sin autorización.

Fuentes del Palacio de los Leones señalaron que la semana pasada el municipio recibió un proyecto proveniente del Concejo, que encomendaba la elaboración de un dictamen sobre iniciativas impulsadas tanto por ediles en funciones como por concejales con mandato cumplido. Uno de los puntos centrales es la reforma laboral nacional, que reconoce esta actividad, establece que no configura una relación laboral y fija obligaciones para quienes administran las plataformas y para quienes deben tributar.

¿Porqué ahora y antes no?

Es que ahora está legalizado no se encubre vínculo de trabajo es un prestador independiente con requisitos como estar inscripto en ARCA , saber normas de seguridad vial y se reconoce el vínculo entre plataformas y prestadores no es de dependencia y además la superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene pólizas de transporte de personas específicas para el traslado. Por eso marcan que es distinto. De hecho otras provincias ya lo fueron legalizando. "Es más claro y seguro ahora, con este marco nacional", indiaron.

Lo que se envió ahora es una reforma de ordenanza de APPS que se había planteado las plataformas que se usaban con taxis y remises. Se le agrega esta tercera opciòn de servicio desregulado contemplado en la ley nacional. De la tarifa lo que se menciona es que cualquier viaje por APP tarifa mínima del valor de un pasaje de colectivo urbano de pasajeros.

Se ponen requisitos para los autos y si bien la responsable es la plataforma, se controlará que la plataforma habilite para su conducción un chofer con el carnet nacional , (D1) y que no tenga antecednetes penales y buenas condiciones de higiene y seguridad y y que la APP no puede tener en circulación choferes ni autos que cumplan estos requisitos. La antigüedad no se reguló y lo que hace este mensaje es desregular la antigüedad de taxis. Y hay exclusividad de parada en la calle, es decir no se pueden desde las APP hacer parada espontánea sino que quedará reservado para los taxis exclusivamente.

En conferencia de prensa

En horas de la tarde de este jueves, la titular del Palacio de los Leones, María Eugenia Schmuck recordó en conferencia de prensa lo que había planteado en 2018: "Hay que legalizar Uber".

De esta forma la titular del Legislativo local se refirió al mensaje del Ejecutivo que regulariza el régimen de los servicios de movilidad de personas o reparto que utilizan plataformas tecnológicas.

Como ya se había mencionado, se exige a los conductores licencia de conducir profesional, verificación técnica vehicular (VTV) y seguro; fija una tarifa mínima que no puede ser inferior a la del boleto de colectivos.

Schmuck, que presentó el primer proyecto de legalización de Uber en 2018, asegura que la ciudad está cerca de contar con una ordenanza que servirá de ejemplo para el país.

Después de ocho años de bregar por la legalización del funcionamiento de las plataformas para el despacho de servicios de movilidad pasajeros, la presidenta del Concejo Municipal afirmó estar preparada para la discusión y el tratamiento del mensaje enviado por el Ejecutivo y sostiene que, por primera vez, Rosario está muy cerca de poner fin a un debate de años.

Según cálculos planteados en rueda de prensa, el Concejo lo discutirá y votará en dos semanas.

Schmuck recordó: "Fui la primera en presentar un proyecto en el Concejo para abrir el camino a la legalización de Uber en Rosario. Hubo protestas, críticas y descalificaciones. Muchos preferían ni siquiera discutirlo". Y explicó por qué sostuvo su posición: "Estaba convencida de algo que el tiempo confirmó: las aplicaciones iban a llegar igual y mirar para otro lado solo iba a generar más clandestinidad e inseguridad para los pasajeros". Schmuck fue categórica sobre el sentido de la iniciativa: "Legalizar no es darles libertad a las empresas para hacer cualquier cosa. Todo lo contrario. Es darle más seguridad a quienes viajan, permitir que los conductores puedan trabajar más tranquilos y exigir que las empresas respondan", señaló. Y agregó: "Yo no llegué ayer a este debate. Lo impulsé cuando tenía un costo alto y lo voy a seguir haciendo hasta que estas aplicaciones sean legales en Rosario".

Lo que fija el proyecto de la Intendencia a partir de la sanción de la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral, que, en su Título XII, regula la promoción del desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas se define el servicio de movilidad de personas a través de plataformas electrónicas y crea la figura del prestador independiente. Es un capítulo específico de plataformas y no su regulación laboral: los servicios de movilidad que ofrecen estas aplicaciones quedan fuera del marco del vínculo laboral.

No más multas, ni sanciones

El mensaje del Ejecutivo adapta la normativa local a ese marco. Uber es la plataforma más conocida, pero el proyecto abarca todas las plataformas electrónicas de transporte. Los prestadores independientes podrán despachar viajes a través de plataformas, al igual que los taxis y remises, y dejarán de ser sancionados por utilizarlas.

Y como ya se informó cada conductor de las aplicaciones deberán contar con licencia de conducir profesional, con la VTV nacional al día y con el seguro que exige la ley nacional para los vehículos automotores intervinientes en un servicio convenido por Intermedio de una plataforma tecnológica en los términos de la Resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las plataformas estarán obligadas a exigir estos requisitos a sus conductores. Eso sí: quedan excluidas las motos para el transporte de personas.

Según se argumentó el proyecto oficialista también protege a quienes ya trabajan en el sistema tradicional. Se establece una tarifa mínima que no podrá ser inferior al valor del boleto del TUP, que hoy es de 1.720 pesos. Los taxis y remises conservan una tarifa de calle fijada por el Concejo Municipal, mantienen la obligación de contar con al menos una plataforma electrónica para despachar viajes y podrán prestar servicios de cadetería. Queda expresamente prohibido que los prestadores independientes recojan pasajeros en la calle: el viaje solo puede solicitarse a través de la plataforma.

Una referencia para otras ciudades

Rosario es una de las tres ciudades más grandes del país, y lo que se resuelva puede convertirse en una referencia para otras ciudades argentinas que deben adecuar sus normas a la nueva ley nacional. La ciudad tiene la oportunidad de mostrar cómo legalizar las apps de despacho de viajes sin dar la espalda a los trabajadores del transporte tradicional. "Una ciudad moderna no niega el futuro: lo hace más seguro y le pone reglas claras", concluyó Schmuck.

Noticias relacionadas
allanaron un consultorio en rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

el ejercito en rosario: tanques, helicopteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el parana

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El incendio se destacó en Cochabamba al 6600.

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Rosario en 1770. Diez maquetas recrean el lugar donde comenzó a crecer la ciudad

Rosario en 1770: diez maquetas reconstruyen el núcleo urbano que dio origen a la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Lo último

Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio

Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico
La Ciudad

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Ovación
Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Por Luis Castro
Ovación

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Newells abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Policiales
Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio
Policiales

Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo
Agro

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo

Milei: Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia
Política

Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia"

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos
Información General

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
Policiales

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: Es casi insultante debatir con un comunista
Política

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto
Economía

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete
La Ciudad

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje
El Mundo

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas
Política

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas