Sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes y mejoras durante la jornada

Habrá precipitaciones de variada intensidad y vientos con ráfagas, aunque la inestabilidad se disipará con el correr de las horas

Las lluvias vuelven a ser parte del día a día en Rosario y este sábado no será la excepción . Se espera que la jornada esté marcada por una inestabilidad que durará, al menos, hasta la noche. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada .

Según el reporte dado a conocer por el organismo poco antes de las 18 de este viernes, el área bajo alerta amarillo por tormentas fuertes comprende a toda la provincia de Santa Fe . Bajo la misma advertencia se encuentran la provincia de Entre Ríos y grandes porciones de Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Santiago del Estero.

Sobre el fenómeno focalizado en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución , desde el SMN indicaron: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm (milímetros) , pudiendo ser superados de manera puntual".

Las condiciones seguirán siendo inestables durante la mañana , ya que se esperan tormentas, ya sin ráfagas de viento . Esa condición disminuirá a bajas probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde .

Para el último tramo de la jornada, el SMN pronostica cielo despejado, con poco viento. Durante el día, la temperatura mínima será de 13º y la máxima llegará a 23º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

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Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.