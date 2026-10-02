La Capital | La Ciudad | Alerta amarillo

Sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes y mejoras durante la jornada

Habrá precipitaciones de variada intensidad y vientos con ráfagas, aunque la inestabilidad se disipará con el correr de las horas

2 de octubre 2026 · 19:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
El sábado arranca con alerta amarillo por tormentas fuertes pero irá mejorando paulatinamente.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El sábado arranca con alerta amarillo por tormentas fuertes pero irá mejorando paulatinamente.

Las lluvias vuelven a ser parte del día a día en Rosario y este sábado no será la excepción. Se espera que la jornada esté marcada por una inestabilidad que durará, al menos, hasta la noche. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada.

Según el reporte dado a conocer por el organismo poco antes de las 18 de este viernes, el área bajo alerta amarillo por tormentas fuertes comprende a toda la provincia de Santa Fe. Bajo la misma advertencia se encuentran la provincia de Entre Ríos y grandes porciones de Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Santiago del Estero.

Sobre el fenómeno focalizado en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución, desde el SMN indicaron: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm (milímetros), pudiendo ser superados de manera puntual".

Lluvias y mejoras

Las condiciones seguirán siendo inestables durante la mañana, ya que se esperan tormentas, ya sin ráfagas de viento. Esa condición disminuirá a bajas probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde.

Para el último tramo de la jornada, el SMN pronostica cielo despejado, con poco viento. Durante el día, la temperatura mínima será de 13º y la máxima llegará a 23º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El domingo en Rosario estará marcado por un alerta amarillo por tormentas.

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe, que estará vigente parte del fin de semana.

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas fuertes para Santa Fe este domingo

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe, que estará vigente parte del fin de semana.

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Lo último

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Verónica Marchetti presenta en Rosario A Eladia, un homenaje a Eladia Blázquez

Verónica Marchetti presenta en Rosario "A Eladia", un homenaje a Eladia Blázquez

Fuerte mensaje del arzobispo porteño antes de la visita del Papa

Fuerte mensaje del arzobispo porteño antes de la visita del Papa

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Ana, Paola y Romina están detrás de sus orígenes, arrebatados por la obstetra Olga, que está por cumplir 90 años y se desempeñó en dos sanatorios de la ciudad y en varios hospitales de Rosario y la región

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Por Gonzalo Santamaría
Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes y mejoras durante la jornada
La Ciudad

Sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes y mejoras durante la jornada

Soldini: reclaman por una adolescente que fue atropellada por un móvil del Servicio Penitenciario
La Región

Soldini: reclaman por una adolescente que fue atropellada por un móvil del Servicio Penitenciario

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma
Policiales

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

Ovación
Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi
Ovación

Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi

Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi

Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Altas y bajas en el plantel de Newells convocado por Kudelka para el partido con Lanús

Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado por Kudelka para el partido con Lanús

Policiales
Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero
Policiales

Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros

Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros

La Ciudad
Sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes y mejoras durante la jornada
La Ciudad

Sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes y mejoras durante la jornada

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio
La Región

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria
La Ciudad

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis
La Ciudad

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes
La Ciudad

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Por Luis Castro
Ovación

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid
La Ciudad

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio
La Ciudad

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio

Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede
La Ciudad

Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor
Agro

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná
La Ciudad

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres
Ovación

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido
Ovación

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Una persona asesinada declaró con un video de IA y la Justicia anuló la condena
Información General

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y la Justicia anuló la condena

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada
Información General

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad
La Ciudad

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad