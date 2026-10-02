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Santa Fe reclamó por una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor

En el Congreso Internacional de Maíz que se realizó en Córdoba el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, pidió reglas claras hasta 2041 y mayores cortes obligatorios. También planteó que las divisas del agro deben reinvertirse en rutas, puertos e infraestructura

2 de octubre 2026 · 06:15hs
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El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe participó del panel sobre biocombustibles “Reglas para crecer”.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe participó del panel sobre biocombustibles “Reglas para crecer”.

La sanción de una nueva ley de biocombustibles es clave para dar previsibilidad a las inversiones y fortalecer el agregado de valor en Santa Fe y la Región Centro. Con ese planteo, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, desembarcó en el 5º Congreso Internacional de Maíz que se realizó en Córdoba. En ese marco, reclamó un marco regulatorio con horizonte hasta 2041 y un aumento progresivo de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel.

La propuesta contempla elevar la mezcla obligatoria al 15% para el bioetanol y al 10% para el biodiésel. Para el entramado productivo regional, el objetivo es contar con reglas claras que permitan planificar inversiones y ampliar la transformación de materias primas en origen.

“El mundo está necesitando alimentos, en el marco de la seguridad alimentaria, y también seguridad energética, y Argentina tiene con qué responder. Esta Región Centro es la que capitanea esas dos posibilidades y oportunidades para el futuro”, afirmó Puccini.

El ministro participó del panel sobre biocombustibles “Reglas para crecer”, moderado por el titular de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, junto al diputado nacional Carlos Gutiérrez y al director de ACA Bio, Víctor Acastello.

El aporte y el potencial de la Región Centro

En su exposición, destacó que la capacidad industrial, tecnológica y científica de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos constituye una base para responder a esas demandas. “Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos vienen abasteciendo al agro desde hace décadas con tecnología e innovación, y ahora estas provincias también están jugando un partido en lo que viene con la minería, el gas y el petróleo”, señaló.

El reclamo por una nueva ley estuvo acompañado por otra definición: el crecimiento de la producción y las exportaciones debe traducirse en obras que mejoren la competitividad del interior. “La discusión que se tiene que dar en congresos como este es qué se va a hacer cuando entren esas divisas y adónde van a ir. Y deberían ir a la logística, a la infraestructura, a las rutas y a mejorar nuestros puertos”, sostuvo.

En ese marco, Puccini puso el foco en la articulación regional y en el papel de las terminales santafesinas como salida para la producción de otras provincias. “Santa Fe se hermana con Córdoba y con Entre Ríos para que los puertos santafesinos sean aliados estratégicos de la producción cordobesa, entrerriana y de otras provincias federales; para que sus productos sean exportados por plataformas cercanas y federales que abaraten los costos logísticos”, explicó.

Ley de biocombustibles

La necesidad de avanzar con los biocombustibles también atravesó la apertura del congreso, realizada en el Centro de Convenciones de Córdoba. El gobernador anfitrión, Martín Llaryora, cuestionó la falta de una nueva ley y vinculó su sanción con una estrategia de industrialización. “No es sólo producir, es transformar, industrializar. Para eso se necesita una política de Estado”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Bioagroindustria cordobés, Sergio Busso, destacó el desempeño del maíz y sostuvo que el crecimiento responde a la innovación, la genética y el esfuerzo de los productores. El titular de la organización del encuentro, Joaquín Pinasco, también reivindicó el protagonismo de la Región Centro en el desarrollo del país.

Además del debate regulatorio, la primera jornada abordó desafíos técnicos y económicos de la cadena maicera. Roberto De Rossi, Cristina Plazas, Fernando Guerras y el brasileño Marcelo Madalosso participaron de un panel sobre detección y manejo de enfermedades, mientras que otro espacio analizó cómo generar valor en la producción agropecuaria mediante inteligencia artificial, con Matías Cardascia, de Syngenta Group, Pedro Meriggiola, Diego Álvarez y Diego Sánchez Granel.

La rentabilidad del cultivo fue otro de los ejes, a través de la disertación del presidente de Nóvitas, Enrique Erize, titulada “¿Cómo hago para que sea un buen negocio hacer maíz?”. En paralelo, los responsables de las áreas agropecuarias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos —Marcos Blanda, Ignacio Mántaras y Raúl Boc Ho— compartieron un análisis de las políticas para el sector.

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