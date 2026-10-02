Fuerte mensaje del arzobispo porteño antes de la visita del Papa

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que en su inminente visita al país el Papa León XIV se encontrará con “una Argentina herida, dividida por esa famosa grieta”.
Monseñor García Cuerva aseguró que León XIV encontrará en noviembre una Argentina “herida” y “dividida"
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que en su inminente visita al país el Papa León XIV se encontrará con “una Argentina herida, dividida por esa famosa grieta”.
En declaraciones a la prensa luego de una misa en la catedral metropolitana, García Cuerva precisó: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”.
Y agregó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando crezcas, seguramente la Argentina saldrá adelante». Crecí y la Argentina sigue en esa situación”.
A modo de contrarrestar, destacó el accionar de la sociedad. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, resaltó.
Las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires se registraron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que arrancará este sábado, a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.
El recorrido completo hasta la basílica de Luján comprende alrededor de 60 kilómetros y finalizará este domingo con una misa, a las 19, en ese templo.
Por su parte, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), Felipe Núñez, cuestionó al arzobispo por sus dichos.
A través de su cuenta de la red social X, Núñez manifestó: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.
Ana, Paola y Romina están detrás de sus orígenes, arrebatados por la obstetra Olga, que está por cumplir 90 años y se desempeñó en dos sanatorios de la ciudad y en varios hospitales de Rosario y la región