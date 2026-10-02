Fuerte mensaje del arzobispo porteño antes de la visita del Papa

Monseñor García Cuerva aseguró que León XIV encontrará en noviembre una Argentina “herida” y “dividida"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , sostuvo que en su inminente visita al país el Papa León XIV se encontrará con “una Argentina herida, dividida por esa famosa grieta” .

En declaraciones a la prensa luego de una misa en la catedral metropolitana, García Cuerva precisó: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años” .

Y agregó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando crezcas, seguramente la Argentina saldrá adelante». Crecí y la Argentina sigue en esa situación” .

A modo de contrarrestar, destacó el accionar de la sociedad. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante” , resaltó.

Las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires se registraron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que arrancará este sábado, a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

El recorrido completo hasta la basílica de Luján comprende alrededor de 60 kilómetros y finalizará este domingo con una misa, a las 19, en ese templo.

La réplica al arzobispo

Por su parte, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), Felipe Núñez, cuestionó al arzobispo por sus dichos.

Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva. https://t.co/59EIjyquJu — Felipe Núñez (@Felii_N) October 2, 2026

A través de su cuenta de la red social X, Núñez manifestó: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.