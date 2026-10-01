La Capital | Información General | Tennessee

Fallaron dos veces al intentar ejecutar a una mujer en Tennessee, que quedó internada

Aseguran que es la primera vez que un condenado sobrevive a dos inyecciones de pentobarbital. Christa Pike llevaba 30 años en el corredor de la muerte

1 de octubre 2026 · 19:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Fallaron dos veces al intentar ejecutar a una mujer en Tennessee, que quedó internada

Las autoridades de Tennessee fallaron en dos oportunidades al intentar ejecutar con inyecciones letal de pentobarbital a Christa Pike por un asesinato cometido en 1995, y la mujer quedó internada internada en un hospital. El gobernador del estado, Bill Lee, suspendió otras ejecuciones luego del incidente.

Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, luego de que pasara 30 años en el corredor de la muerte por el brutal asesinato de una chica de 19 años, Colleen Slemmer, en 1995.

>> Leer más: Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Después de una inyección letal testigos escucharon a la mujer, de 50 años, roncar ruidosamente detrás de la cortina cerrada. Según el protocolo de ejecución del Estado, “si el recluso no falleció” después de la primera dosis se debe administrar una segunda, pero también sobrevivió. Los testigos escucharon a Pike hasta que se cortó el micrófono a las 20.53.

La mujer fue trasladada en ambulancia y recibía tratamiento en un hospital, pero no hubo un parte médico sobre su estado.

Un tribunal de apelaciones había detenido la inyección letal apenas una hora antes de que comenzara y, horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión.

El gobernador Lee declaró en un comunicado que ordenó “una revisión exhaustiva por parte de un tercero para determinar exactamente qué ocurrió” y que otra ejecución prevista nos e realizará.

“Hacer cumplir una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más serias del Estado, y el pueblo de Tennessee espera que se haga de una manera que no solo sea legal y constitucional, sino también efectiva”, dijo.

"Singular e incomparable"

El Departamento Correccional de Tennessee indicó en un comunicado que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado, aprobado por la Oficina del Fiscal General”.

La directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Robin M. Maher, afirmó que lo que pasó con Pike es “singular e incomparable”.

Según explicó, otras siete personas sobrevivieron debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrarles los fármacos de la inyección letal, pero nadie había permanecido con vida después de recibir los fármacos utilizados en las ejecuciones.

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión inmediata de la ejecución, argumentando que sufría un “sufrimiento innecesario”.

Pike y su novio fueron condenados por el apuñalamiento y la golpiza mortales que sufrió en 1995 Colleen Slemmer, de 19 años, compañera suya en un centro de formación laboral en Knoxville. Pike reconoció que actuó por celos.

Noticias relacionadas
La receta de hummus de garbanzos es rápida y sencilla

Cómo hacer hummus de garbanzos: receta simple y casera

Anmat detectó irregularidades en una serie de productos médicos y definió su prohibición

Anmat prohibió una serie de productos médicos de una firma

Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en octubre

A lo largo de los años se mantiene firme una tradición en bares: poner un plato debajo de la taza de café

Día del Café: ¿por qué el café se sirve con un platito debajo?

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Lo último

Llega a Rosario la 22ª edición de Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef

Llega a Rosario la 22ª edición de "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Tras los insultos, Elisa Carrió denunció penalmente a Javier Milei

Tras los insultos, Elisa Carrió denunció penalmente a Javier Milei

Identificaron a un desaparecido de la dictadura que había sido enterrado como NN

Identificaron a un desaparecido de la dictadura que había sido enterrado como NN

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas por contaminar el río Paraná

La Justicia afirmó que permitieron el vuelco de 350 millones de litros diarios de líquidos cloacales sin tratar durante al menos tres años
Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas por contaminar el río Paraná
La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede
La Ciudad

Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Reinaldo Bacigalupo: de traer franquicias de Buenos Aires a llevar la milanesa al mundo con Messi

Reinaldo Bacigalupo: de traer franquicias de Buenos Aires a llevar la milanesa al mundo con Messi

Ovación
La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres
Ovación

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

Boero: Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia

Boero: "Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia"

Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Policiales
Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

La Ciudad
Llega a Rosario la 22ª edición de Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef
La Ciudad

Llega a Rosario la 22ª edición de "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas por contaminar el río Paraná

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas por contaminar el río Paraná

El avión que une Rosario con Madrid es el de mayor capacidad de pasajeros que opera en Argentina

El avión que une Rosario con Madrid es el de mayor capacidad de pasajeros que opera en Argentina

Secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal
La Región

Secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial
La Ciudad

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito
La Ciudad

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito

Lavado de dinero: ya es la hora de tirar de la punta del ovillo

Por Facundo Borrego
Política

Lavado de dinero: ya es la hora de tirar de la punta del ovillo

Exportaciones mineras: Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario
Política

Exportaciones mineras: Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes
La Ciudad

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes

Puerto San Martín: un obrero cayó a un pozo de noria y lo rescataron los bomberos
La región

Puerto San Martín: un obrero cayó a un pozo de noria y lo rescataron los bomberos

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica
Policiales

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo
Agro

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo

Milei: Si el gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año de la historia
Política

Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año de la historia"

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones
Información General

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
Policiales

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: Es casi insultante debatir con un comunista
Política

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos