Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

La investigación por el crimen de Andrea Verónica Zeballos tiene a dos detenidos y cuenta con un tercer autor por el cual ofrecen recompensa

El gobierno provincial dispuso una recompensa económica para quien aporte información por un asesinato ocurrido en enero pasado en la zona oeste de Rosario. Se trata del crimen de Andrea Verónica Zeballos, hecho por el cual ya hay identificado dos sospechosos.

Fiscalía comunicó este viernes que la recompensa ofrecida es de 16 millones de pesos para quien aporte datos que permitan avanzar en la identificación de uno de los autores del homicidio. La identidad de las personas que brinden información será preservada durante y después de la investigación.

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Zeballos tenía 47 años y fue asesinada alrededor de las 16 del 10 de enero, en inmediaciones de 27 de Febrero y Brasil, en la zona oeste de Rosario. El ataque ocurrió en la vía pública y la mujer murió en el lugar luego de recibir varios disparos. Tras el crimen, se montó un operativo en el sector y poco después fue detenido un joven de 19 años.

Dos acusados

La investigación determinó posteriormente que en el ataque habrían participado dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Benelli TRK 502. El joven detenido el mismo día del homicidio fue identificado como Geremías Uriel Campos, quien fue imputado como autor material del asesinato y quedó en prisión preventiva efectiva. En su poder se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y la moto que habría sido utilizada en el ataque.

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En marzo, en tanto, fue detenido Ramón Agustín Ferreyra, de 36 años, quien tenía un pedido de captura desde el 19 de enero. La investigación lo ubicó como el conductor de la moto en la que se desplazaba junto a Campos. Tras su detención fue imputado por el homicidio, agravado por el uso de arma de fuego, además de portación ilegítima de arma y encubrimiento, y recibió prisión preventiva efectiva por 60 días.

Asesinato a plena luz del día

El homicidio ocurrió cuando Zeballos se encontraba en la zona de 27 de Febrero y Brasil. De acuerdo con la investigación, los atacantes llegaron en la moto, interceptaron a la mujer y le efectuaron varios disparos antes de escapar. La víctima murió prácticamente en el acto.

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A pocos días del crimen, otro ataque a tiros ocurrido en un asentamiento de Brasil al 2700 volvió a poner el foco sobre ese sector de la zona oeste. En ese procedimiento fueron secuestradas dos armas y detenido un adolescente, en un operativo realizado a metros del lugar donde había sido asesinada Zeballos.

Tras el homicidio la policía montó un operativo cerrojo en inmediaciones de un asentamiento precario de la zona oeste, con el objetivo de dar con los sospechosos. Cerca de las 17.30, en Campbell al 1800, observaron a un joven que intentaba cubrir una motocicleta en el patio de ingreso de una vivienda y que la prendió fuego cuando los agentes se acercaron. Se trataba de Campos, uno de los dos identificados en la causa que ahora busca dar con el tercer partícipe.