Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

La Municipalidad reforzará la prevención del cáncer de mama con mamografías gratuitas y una estrategia para contactar a mujeres sin controles al día

Rosario vuelve a poner el foco en la prevención del cáncer de mama durante octubre con una estrategia que combina mamografías gratuitas, seguimiento de pacientes y herramientas para detectar factores de riesgo

Rosario vuelve a poner el foco en la prevención del cáncer de mama durante octubre. En el marco de Octubre Rosa , la Municipalidad anunció que ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas a mujeres de entre 40 y 70 años y reforzará una estrategia de búsqueda activa de quienes no tienen sus controles al día.

La campaña fue presentada este jueves en el Museo Estévez por el intendente Pablo Javkin y la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez . Los estudios podrán realizarse durante todo el mes en distintos efectores de la Red de Salud Pública municipal y los turnos se solicitan a través de la página web del municipio.

Pero el eje de la estrategia no estará solamente en ofrecer turnos. Desde hace dos años, el municipio trabaja en la identificación de mujeres que quedaron fuera de los controles para contactarlas y facilitarles el acceso a los estudios.

El relevamiento realizado por la Secretaría de Salud Pública alcanzó a mujeres de entre 40 y 70 años que no se habían realizado una mamografía durante los cinco años anteriores.

En la primera etapa fueron identificadas 16.600 mujeres, que representaban el 60% de la población objetivo dentro de la Red de Salud Pública. A partir de ese dato, los equipos municipales comenzaron a contactarlas y a adaptar los turnos según las posibilidades de cada paciente.

"Las llamamos a esas mujeres, las fuimos a buscar, les adecuamos turnos a su accesibilidad y hoy, tras 2 años de estrategia, ese 60% que eran mujeres sin diagnóstico son las que tienen su diagnóstico al día. Seguimos trabajando con el 40% restante", explicó Rodríguez.

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Desde 2024, esta estrategia permitió detectar oportunamente 80 casos para su posterior tratamiento. Además, el trabajo conjunto entre los distintos sectores de la salud permitió reducir la proporción de pacientes que no contaban con estudios, que pasó del 57% al 46%.

"Las actividades que en este octubre vamos a realizar cuentan con el objeto de concientizar en torno a la lucha contra el cáncer de mama, de prevenir y de siempre lograr un diagnóstico oportuno", señaló la secretaria de Salud Pública.

Una calculadora para conocer el riesgo

Entre las nuevas herramientas de Octubre Rosa también se presentó una Calculadora de Riesgo, disponible en la página web municipal.

La herramienta permite ingresar antecedentes personales y datos relacionados con el estilo de vida para obtener una estimación del riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Según explicó Rodríguez, el objetivo es que las mujeres puedan dimensionar sus factores de riesgo y conocer cómo determinados cambios en los hábitos pueden contribuir a reducirlos.

La calculadora está destinada a personas mayores de 35 años, aunque no reemplaza un diagnóstico médico ni la evaluación de un profesional de la salud.

Si tenés más de 35 años, podés realizar el cálculo ingresando acá.

Todas las actividades de Octubre Rosa

La campaña tendrá además distintas propuestas de concientización durante octubre.

Este domingo 4, de 10 a 11, se inaugurará un mural colectivo sobre Octubre Rosa en la Plaza del Aguaribay, en bulevar Oroño 1515.

Los sábados 10 y 24 se realizará el Circuito Mujeres, un recorrido turístico que recupera las historias de mujeres que fueron protagonistas de la construcción y transformación de Rosario. El primer recorrido comenzará a las 17 en la Estación Rosario Norte y el segundo partirá a las 18 desde Buenos Aires y Córdoba.

El sábado 10, desde las 14, también se realizará el Seven Rosa de Mamis Hockey en el Hipódromo de Rosario, una jornada deportiva y solidaria abierta al público.

En tanto, el domingo 11 será el turno de la novena Caminata Rosa, que recorrerá distintos espacios de la ciudad con un mensaje centrado en la prevención y el cuidado de la salud.

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La agenda continuará con propuestas culturales. El jueves 15 se proyectará la película Ordinary Love en el Sanatorio Británico y el viernes 16, en el Centro Cultural Parque España, se presentará Mama Mía, un espectáculo humorístico que aborda situaciones vinculadas con el tratamiento del cáncer de mama.

Durante la presentación, Javkin destacó el trabajo conjunto entre el Estado, instituciones de salud, organizaciones y distintos sectores de la ciudad para mejorar la detección temprana.

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"El hecho de todos hayamos puesto en agenda la problemática, e incluso en la nominalización de las personas a las que tenemos que llegarle porque la prevención a tiempo de una patología hace que cambie el pronóstico", sostuvo el intendente.

La propuesta de Octubre Rosa busca así combinar prevención, acceso gratuito a estudios y búsqueda activa de las mujeres que no tienen sus controles al día, con actividades que durante todo el mes llevarán el tema a distintos espacios de Rosario.