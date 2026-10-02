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Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

El rostro del exgoleador, que murió en un accidente aéreo cuando había sido transferido a Cardiff City en una cifra récord, estará estampado en la camiseta del senior del club Guadalupe

Luis Castro

Por Luis Castro

2 de octubre 2026 · 07:45hs
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El nombre del estadio de Recreativo Las Petacas lleva el nombre de Emiliano Sala.

El nombre del estadio de Recreativo Las Petacas lleva el nombre de Emiliano Sala.
Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Sala en su paso por la Liga Departamental San Martín

Sala en su paso por la Liga Departamental San Martín, previa escala al salto europeo.

Emiliano Sala, quien falleció en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha cuando volaba desde la ciudad de Nantes (Francia) hacia Cardiff (Gales), permanece en el recuerdo eterno en los clubes por los que pasó en la Liga San Martín. El nombre del delantero no sólo lo lleva un club, sino que ahora el equipo senior de Juventud Guadalupe lucirá una camiseta íntegramente dedicada a su figura. El exgoleador tuvo un importante paso por la zona antes de pegar un salto directo a Europa.

El atacante murió en un accidente aéreo el 21 de enero de 2019 tras viajar a Nantes -antes había jugado en Orleans, Niort, Burdeos y Caen- para despedirse de sus antiguos compañeros de equipo, Sala abordó una avioneta privada Piper PA-46 Malibu con destino a Gales para sumarse a los entrenamientos de Cardiff City.

La transferencia se había acordado en 17 millones de euros, en lo que era un fichaje récord en la historia del club galés. Pero nunca pudo llegar y murió cuando tenía 28 años.

>>Leer más: Emiliano Sala, el nombre de la cancha de San Martín de Progreso

El antes del goleador

Nacido en Cululú (Santa Fe), Emiliano jugó en el Club San Martín de Progreso -el estadio también lleva su nombre- hasta que a los 14 años fue seleccionado para formar parte del Proyecto Crecer, una academia formativa y filial de Girondins de Burdeos que estaba ubicada en San Francisco (Córdoba). En el lugar permaneció varios años y como necesitaba sumar experiencia antes de pegar el salto a Francia pasó por dos clubes del interior.

>>Leer más: Cardiff City reclama a Nantes una indemnización de 110 millones de euros por Emiliano Sala

Por intermedio de un entrenador que lo dirigía, Marcelo Vada, llegó a Juventud Guadalupe (San Jorge), que participa de los torneos de la Liga Departamental San Martín. En ese momento no tenía primera división y con 18 años recaló en Recreativo Las Petacas. No sólo hizo su debut en primera división sino que durante su estadía se convirtió en goleador y dejó una imagen para el recuerdo. Tan es así que el estadio lleva su nombre.

>>Leer más: La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Luego regresó a Guadalupe, donde elevó su rendimiento y continuó respondiendo con goles hasta convertirse en un jugador destacado -además de su simpleza-. La evocación quedó viva en la entidad y siempre lo homenajeó tras su triste fallecimiento. Y ahora lo hizo con la nueva casaca del fútbol senior, que lleva el "9" en el escudo, la foto de él y su nombre. Hoy Emiliano tendría 35 años.

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