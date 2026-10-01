Milei buscó en París el respaldo de los gobernadores, con la mirada en 2027

El presidente agradeció el apoyo a las reformas y destacó la importancia de ganar las próximas elecciones

El presidente Javier Milei buscó acercar posiciones con los gobernadores en París, en el marco de Argentina Week.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en París con doce gobernadores, el jefe de Gobierno porteño y la vice de Córdoba, a quienes agradeció por acompañarlo en Argentina Week y por respaldar las reformas del oficialismo en el Congreso . Durante el encuentro, el primer mandatario resaltó la importancia de ganar las elecciones de 2027 para sostener el rumbo económico .

La reunión se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), después de su exposición ante empresarios e inversores europeos. El libertario estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y otros ministros.

Milei les dijo a los mandatarios que los necesitaba y les agradeció por el respaldo a las reformas de los últimos meses. También habló de las perspectivas de desarrollo de las provincias y planteó la necesidad de trabajar juntos, más allá de las diferencias.

En Presidencia indicaron que en el encuentro se repasó la situación económica y los principales indicadores. Además, Milei reivindicó la mirada federal de su gestión y destacó el potencial de la energía, la minería y los agronegocios , actividades con fuerte presencia en el interior del país.

El Presidente Javier Milei, junto a los miembros de su gabinete que lo acompañaron en la comitiva a Francia, mantuvo un encuentro con 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week en París, y les agradeció su apoyo al nuevo rumbo económico y a la gesta para atraer más… pic.twitter.com/KON1yygbU3

Participaron Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También asistieron Jorge Macri y la vice cordobesa, Myrian Prunotto.

Puentes con los gobernadores

Los mandatarios describieron un clima más distendido que el de la Argentina Week realizada en marzo pasado en Nueva York. Frigerio consideró que el agradecimiento presidencial estuvo relacionado con la señal que transmite a los inversores el acompañamiento de las provincias frente a las dudas sobre la continuidad política del programa económico.

Cornejo, por su parte, calificó la conversación como positiva y destacó que Milei reconoció a las provincias que contribuyeron a la aprobación de leyes. El presidente insistió en que consolidar el rumbo permitirá superar las dificultades actuales.

Santilli sostuvo que la presencia de los gobernadores en París aporta previsibilidad a los inversores extranjeros y transmite el compromiso de respetar los contratos. El ministro coordinador valoró su papel en la aprobación de las reformas y señaló que las diferencias de criterio deben abordarse con una visión compartida de desarrollo.

El jefe de Gabinete también adelantó que el gobierno buscará avanzar durante el último trimestre con los proyectos enviados al Congreso. Entre las prioridades incluyó la definición sobre las Paso, asunto en el que prevé concentrar las negociaciones durante los próximos dos meses.

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La agenda con los mandatarios había comenzado la noche anterior, cuando Santilli compartió una cena con ellos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, después de un cóctel ofrecido por el embajador argentino. La visita tiene como objetivo promover inversiones europeas en el país.