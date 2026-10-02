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Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

La investigación comenzó tras una denuncia de organizaciones de la comunidad judía. La Policía Federal identificó al acusado y encontró una pistola calibre 22, municiones y material antisemita y antisionista

2 de octubre 2026 · 16:07hs
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El hombre demorado  por causas antisemitas en Rosario

El hombre demorado  por causas antisemitas en Rosario

Dos domicilios fueron allanados en Rosario en el marco de una investigación por la difusión reiterada de mensajes discriminatorios y de odio contra la comunidad judía a través de distintas plataformas digitales. Durante los procedimientos, efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron un arma de fuego, municiones y distintos elementos vinculados con la causa.

Los operativos fueron supervisados por el Juzgado Federal de Garantías N°3 de Rosario, a cargo de Eduardo Rodríguez Da Cruz, y estuvieron a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un integrante de distintas organizaciones de la comunidad judía, entre ellas la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR).

Según la denuncia, un hombre difundía de manera sistemática contenido de carácter antisemita y mensajes en detrimento del pueblo judío mediante distintas plataformas digitales.

La investigación en redes sociales

A partir de la presentación, el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, a cargo de la funcionaria Federica Tiscornia, emitió un oficio judicial para que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) llevara adelante las tareas correspondientes.

Los investigadores realizaron tareas de campo y un seguimiento de publicaciones en redes sociales hasta identificar al sospechoso. De acuerdo con la información oficial sobre el procedimiento, los agentes establecieron que el hombre compartía de manera reiterada y encubierta textos e imágenes considerados perjudiciales para la comunidad judía.

En el marco de esas tareas también fueron identificados dos inmuebles en Rosario que tendrían vinculación con el investigado: uno ubicado en Zeballos al 3200 y otro sobre Pecan, sin numeración indicada.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal de Garantías N°3 autorizó los allanamientos.

Qué secuestraron

Los efectivos ingresaron a ambas propiedades y lograron identificar al hombre investigado, quien quedó imputado en la causa por disposición de las autoridades judiciales.

Durante los procedimientos fueron secuestrados: un arma de fuego calibre 22, varias municiones, un arma contundente tipo mangual, con mango de madera unido a una bola metálica con una púa, un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y cuatro libros con contenido antisemita y antisionista.

La causa continúa bajo intervención de la Justicia Federal de Rosario.

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