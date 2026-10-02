Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

La investigación comenzó tras una denuncia de organizaciones de la comunidad judía. La Policía Federal identificó al acusado y encontró una pistola calibre 22, municiones y material antisemita y antisionista

Dos domicilios fueron allanados en Rosario en el marco de una investigación por la difusión reiterada de mensajes discriminatorios y de odio contra la comunidad judía a través de distintas plataformas digitales. Durante los procedimientos, efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron un arma de fuego, municiones y distintos elementos vinculados con la causa.

Los operativos fueron supervisados por el Juzgado Federal de Garantías N°3 de Rosario , a cargo de Eduardo Rodríguez Da Cruz, y estuvieron a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un integrante de distintas organizaciones de la comunidad judía, entre ellas la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR) .

Según la denuncia, un hombre difundía de manera sistemática contenido de carácter antisemita y mensajes en detrimento del pueblo judío mediante distintas plataformas digitales.

La investigación en redes sociales

A partir de la presentación, el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, a cargo de la funcionaria Federica Tiscornia, emitió un oficio judicial para que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) llevara adelante las tareas correspondientes.

Los investigadores realizaron tareas de campo y un seguimiento de publicaciones en redes sociales hasta identificar al sospechoso. De acuerdo con la información oficial sobre el procedimiento, los agentes establecieron que el hombre compartía de manera reiterada y encubierta textos e imágenes considerados perjudiciales para la comunidad judía.

En el marco de esas tareas también fueron identificados dos inmuebles en Rosario que tendrían vinculación con el investigado: uno ubicado en Zeballos al 3200 y otro sobre Pecan, sin numeración indicada.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal de Garantías N°3 autorizó los allanamientos.

Qué secuestraron

Los efectivos ingresaron a ambas propiedades y lograron identificar al hombre investigado, quien quedó imputado en la causa por disposición de las autoridades judiciales.

Durante los procedimientos fueron secuestrados: un arma de fuego calibre 22, varias municiones, un arma contundente tipo mangual, con mango de madera unido a una bola metálica con una púa, un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y cuatro libros con contenido antisemita y antisionista.

La causa continúa bajo intervención de la Justicia Federal de Rosario.