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Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado para el partido con Lanús: un regreso después de 10 meses

Vuelven a la convocatoria Martín Ortega y Oscar Salomón. Arias sigue ausente y sale el volante David Sotelo

2 de octubre 2026 · 15:22hs
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Luca Regiardo es un infaltable en la convocatoria de Kudelka cada vez que juega Newells.

Club Newell's Old Boys.

Luca Regiardo es un infaltable en la convocatoria de Kudelka cada vez que juega Newell's.

Newell's y Lanús se enfrentarán este sábado a las 17 en el Coloso por la fecha número 11 del torneo Clausura. Ambos equipos están realizando campañas muy parecidas y hoy estarían clasificados a los playoffs del certamen.

Para Newell's se trata de un partido clave en la búsqueda de consolidar su mejoría y sobre todo su cosecha de resultados. De la mano de su entrenador, Frank Kudelka, el equipo viene en ascenso y sueña con llegar a la próxima fase por primera vez desde que se juega con este formato.

Leer más: Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Este viernes, Kudelka entregó la nómina de futbolistas convocados para enfrentar al Granate en el estadio Marcelo Bielsa. En la lista está ausente el arquero Gabriel Arias, quien padece una molestia en los gemelos, y reaparece el zaguero Oscar Salomón, recuperado de una lesión que lo dejó afuera del equipo durante varias semanas.

En lugar de Arias fue incluido el arquero de la reserva, Francisco Sciarini, quien se sentará en el banco de suplentes del equipo de primera división por primera vez.

También vuelve a una convocatoria después de un extenso período de recuperación Martín Ortega. El lateral derecho sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda en diciembre de 2025 y reapareció en el equipo de la división reserva el 17 de septiembre contra San Martín de San Juan, encuentro en el que jugó 45 minutos.

Quien no está entre los convocados en relación al partido contra Platense en Vicente López es el volante David Sotelo.

Leer más: Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús en el Coloso

Los convocados por Frank Kudelka

La nómina de futbolistas incluidos en la convocatoria del entrenador es la siguiente:

Arqueros: José Reinatti y Francisco Sciarini.

Defensores: Martín Luciano, Alejo Montero, Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Oscar Salomón, Franco Escobar, Bruno Cabrera y Jerónimo Russo.

Volantes: Luca Regiardo, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera y Lucas Gómez.

Delanteros: Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari, Walter Núñez, Francisco Scarpeccio, Thomas Ríos y Juan Ignacio Ramírez.

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