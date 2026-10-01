Milei se reunió con Macron: inversiones y preguntas sobre el ajuste

Los presidentes conversaron durante 40 minutos en el Elíseo. Luego se encontraron empresarios, que consultaron por el superávit argentino

El presidente Javier Milei y su par de Francia, Emmanuel Macron, conversaron en París sobre inteligencia artificial e inversiones.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en París con su par francés, Emmanuel Macron, para conversar sobre inversiones y las relaciones económicas entre ambos países . Durante la visita al Palacio del Elíseo, el primer mandatario argentino también respondió preguntas de empresarios sobre el ajuste del gasto público y el sostenimiento del superávit fiscal .

El encuentro se realizó en el marco de Argentina Week, organizada para atraer inversiones europeas . El libertario llegó acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y fue recibido por Macron y su esposa, Brigitte, con quienes posaron para los fotógrafos.

La reunión de carácter privado duró unos 40 minutos. Según fuentes de la delegación argentina, abordaron el futuro de la inteligencia artificial y los anuncios de inversiones de compañías francesas en la Argentina, especialmente en el sector energético.

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. pic.twitter.com/vTBdXboEry

Luego se realizó una reunión ampliada con gobernadores, funcionarios y empresarios de ambos países . Los dos presidentes pronunciaron discursos y respondieron consultas. A Milei le preguntaron cómo aplicó su programa de ajuste y cómo mantiene el equilibrio de las cuentas públicas.

Entre los empresarios participaron Martín Migoya, de Globant, Horacio Marín, de YPF, Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, José Luis Manzano y Manuel Antelo. No se realizó una conferencia de prensa al finalizar la actividad.

Antes de llegar al Elíseo, Milei expuso ante inversores en la sede de la Ocde y se reunió con los gobernadores que viajaron a Francia. También visitó Los Inválidos, el complejo que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte.