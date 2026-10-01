El avión que une Rosario con Madrid es el de mayor capacidad de pasajeros que opera en Argentina

El Airbus A350-900 de World2Fly tiene 432 butacas en una única clase y supera incluso al Boeing 747-8 de Lufthansa, que transporta 364 pasajeros. La diferencia está en cómo está distribuido el espacio dentro de cada aeronave.

El avión que este jueves inauguró la ruta directa entre Madrid y Rosario dejó una marca que va más allá del regreso de una conexión regular con Europa. El Airbus A350-900 de World2Fly , con capacidad para 432 pasajeros , es actualmente la aeronave comercial con mayor cantidad de plazas operando en los aeropuertos argentinos.

El dato puede resultar llamativo porque en Ezeiza aterriza regularmente el Boeing 747-8 de Lufthansa , una aeronave más grande tanto en longitud como en dimensiones generales. Sin embargo, el gigante alemán transporta menos pasajeros: tiene capacidad para 364 personas , 68 menos que el A350 que desde ahora conectará Rosario con Madrid.

La explicación no está en el tamaño del avión, sino en su configuración interior .

En tanto, el gigantesco Airbus A380, que en una configuración típica de tres puede transportar hasta 575 pasajeros, sólo ha llegado en el pasado a la Argentina en vuelos chárter puntuales y no cuenta con operación regular en el país.

Por qué el Airbus A350 de World2Fly lleva más pasajeros que un Boeing 747

El Boeing 747-8 de Lufthansa mide 76,30 metros de largo, frente a los 66,80 metros del Airbus A350-900 de World2Fly. También tiene una envergadura mayor: 68,40 metros contra 64,75.

Pero buena parte del espacio del 747 está destinado a pasajeros de categorías superiores. La aeronave de Lufthansa está dividida en cuatro clases: First, Business, Premium Economy y Economy.

Su configuración incluye 8 asientos en First, 80 en Business, 32 en Premium Economy y 244 en Economy. En total, puede llevar 364 pasajeros.

El Airbus A350-900 de World2Fly, en cambio, utiliza una configuración completamente diferente: las 432 plazas pertenecen a una única clase Economy.

No tiene First, Business ni Premium Economy. Los únicos asientos que pueden comercializarse con un adicional son aquellos con mayor espacio, como las primeras filas o las ubicadas junto a las salidas de emergencia.

El resultado es que World2Fly puede colocar una cantidad considerablemente mayor de butacas dentro de una aeronave que, físicamente, es más pequeña que el 747.

La diferencia es considerable. El A350 que aterrizó este jueves en Rosario puede transportar 68 pasajeros más que el Boeing 747-8 de Lufthansa, lo que representa aproximadamente un 18,7% más de capacidad. Y lo hace siendo casi 9,5 metros más corto.

El avión que inauguró la ruta Madrid-Rosario

El Airbus A350-900, matrícula EC-NTB, aterrizó este jueves alrededor de las 17.30 en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y concretó el primer vuelo directo de World2Fly entre Madrid y Rosario.

La jornada se completa este mismo jueves con la partida del primer servicio en sentido inverso: a las 20 horas despegará desde Rosario rumbo a Madrid, donde está previsto que llegue este viernes a las 12.35.

Desde ahora, World2Fly operará esta ruta con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, siempre con aeronaves Airbus A350-900 de 432 plazas.

Los primeros vuelos registraron ventas cercanas al límite de capacidad, un dato que refuerza las expectativas en torno a una conexión que busca modificar el esquema de viajes internacionales desde el interior del país.