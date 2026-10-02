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Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

El siniestro se produjo anoche en la zona norte de Rosario. La víctima tenía 23 años. Investigan si participó otro vehículo

2 de octubre 2026 · 07:25hs
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Vuelco en Circunvalación. El conductor del Audi falleció en el acto. Tenía 23 años

Foto: Bomberos Zapadores

Vuelco en Circunvalación. El conductor del Audi falleció en el acto. Tenía 23 años
Vuelco en Circunvalación. El conductor del Audi falleció en el acto. Tenía 23 años

Foto: Policía de Santa Fe.

Vuelco en Circunvalación. El conductor del Audi falleció en el acto. Tenía 23 años
Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Foto: Bomberos Zapadores
Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate de la víctima

Foto: Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate de la víctima

Un trágico vuelco se registró anoche en Circunvalación. Un muchacho de 23 años falleció anoche cuando el automóvil que conducía tumbó sobre el carril de circulación norte-sur a la altura de calle y Palliere. Por el momento, no estaban claras las causas del siniestro y se investiga si pudo intervenir otro vehículo

La víctima fue identificada como Bruno Leonel Marchig, quien según fuentes policiales manejaba un automóvil Audi A4 de color y por causas que se desconoce volcó sobre el pavimento.

El incidente vial sucedió cerca de la medianoche. Tras producirse el vuelco, acudieron al lugar efectivos de la policía provincial, personal de Bomberos Voluntarios y Zapadores y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Rescate del automovilista

Según los voceros, Marchig iba solo en el auto y no estaba en claro de qué forma se produjo el vuelco. En principio se cree que no participó otro vehículo, pero hay una investigación en marcha.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate de la víctima

Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate de la víctima

La víctima tuvo que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo y según trascendió habría fallecido en el acto. La novedad fue notificada a la Fiscalía de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, a cargo de Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó todas las medidas de rigor en este tipo de casos.

>> Leer más: Un muerto en Circunvalación: investigan si se trató de un siniestro vial

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