Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Ante algunas críticas, el Ministerio de Educación remarcó la necesidad de reordenar la escuela de Salta al 3400

La secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis, se refirió este viernes por la mañana a la situación que se registra en el Complejo Educativo Gurruchaga , de Salta al 3400, cuya dirección se encuentra bajo intervención.

En declaraciones a LT8, la funcionaria remarcó que la institución fue intervenida por el Ministerio en mayo de 2025 "porque hubo un mal manejo" y en ese sentido "se dispuso el desplazamiento del equipo directivo anterior y se nombró a un equipo reorganizador".

"Ese equipo tiene que reordenar distintas cuestiones que no estaban bien en las tres dimensiones que tiene la escuela: la pedagógica, la administrativa y la sociocomunitaria . Ese trabajo se lleva adelante y a veces en la marcha de las instituciones hay contramarchas", expresó.

La funcionaria mencionó que en la escuela Gurruchaga "había cuestiones que se hacían históricamente de una manera y que en realidad estaban mal. Entonces, se decidió acomodarlas. Para eso son las intervenciones, que tienen un tiempo determinado. Esta intervención, obviamente, va a concluir en el momento en que consideremos que se terminó de reformular todo para que la escuela funciona de la mejor manera".

La titular de Gestión Territorial aclaró, no obstante, que "las puertas del Ministerio están abiertas para recibir a las familias y a los chicos. Tenemos un montón para mostrar, pero a veces hay cuestiones con mala intención, que generan mayor malestar".

El malestar al que hizo referencia la funcionaria tiene que ver con una serie de publicaciones en Instagram en las que se expusieron cuestionamientos de parte de la comunidad educativa (padres y alumnos) hacia la tarea implementada por los interventores.

Educación: "Estamos dispuestos al diálogo con las familias"

Las críticas hacían foco sobre supuestas irregularidades en el cumplimiento del escalafón docentes y en otras medidas tomadas en la escuela que no cayeron bien en el alumnado. De hecho, en una asamblea los estudiantes realizada esta semana propusieron realizar el jueves una sentada y un faltazo masivo para este viernes.

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Desde el Ministerio precisaron que hoy se dictaron con normalidad, aunque muchos chicos no concurrieron a la escuela. Al respecto, Gallo Ambrosis dijo: "Esto comenzó con carteles anónimos, en los que se criticaba al equipo directivo. Pero lo expresado en los carteles no tiene asidero, no hay denuncias que expongan situaciones concretas. Sí hay cosas que se pueden rever o discutir, pero el Ministerio puede mostrar todo que ha hecho por la institución".

"Hace poco se prohibió el uso de celulares en la escuela y eso generó ruido entre los estudiantes. Esa fue una directiva que bajó el Ministerio de Educación y que cada escuela tenía un tiempo determinado para llevar adelante. Después hay otras situaciones que ocurren entre estudiantes y que eso también repercute en la escuela. Para sintetizar: estamos tomando medidas, haciendo reuniones y estamos dispuestos a seguir charlando con las familias y los estudiantes para seguir adelante con la escuela", destacó Gallo Ambrosis.