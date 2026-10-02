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Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

César Aquino, oriundo de Fray Luis Beltrán, estaba internado en el Hospital Centenario de Rosario luego del incendio en Puerto General San Martín

2 de octubre 2026 · 08:23hs
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La explosión ocurrió el martes 29 de septiembre.

Foto: Bomberos Zapadores de Rosario.

La explosión ocurrió el martes 29 de septiembre.

La explosión ocurrida este martes en la planta de Albardón Bio, en Puerto General San Martín, dejó dos personas fallecidas ese mismo día y otro joven de 21 años murió este jueves a la tarde. Fuentes oficiales confirmaron que se trata de César Aquino, internado en el Hospital Centenario de Rosario.

La víctima estaba con asistencia respiratoria mecánica y su estado de salud era crítico. El día después del siniestro, su familia impulsó una cadena de oración a través de redes sociales.

El muchacho oriundo de Fray Luis Beltrán fue atendido inicialmente en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. A partir del diagnóstico en el cordón industrial, los médicos decidieron derivarlo para continuar con el tratamiento.

Un joven en estado crítico por la explosión

Según voceros del gobierno provincial, la situación de Aquino era irreversible desde este miércoles a la noche. Ante esta situación, su familia empezó a recibir asesoramiento del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) para coordinar la cirugía de ablación.

Los médicos del Hospital Centenario confirmaron la muerte cerebral del joven beltranense en la jornada posterior al estallido. En ese momento empezaron a multiplicarse los mensajes de apoyo y condolencias con sus seres queridos.

>> Leer más: Qué fue la nube de gases registrada tras la explosión en la planta de Puerto San Martín

En primera instancia, la Policía de Santa Fe reportó las muertes de Rubén Omar Correa, un muchacho de 28 años oriundo de Puerto General San Martín, y Matías Edgardo Díaz (51), con domicilio en Granadero Baigorria. Además, los médicos asistieron por quemaduras a Diego P., el rosarino Gianfranco C. y a Nelson Fabián V., otra víctima que vive en Fray Luis Beltrán.

El día después del incendio, vecinos de la zona advirtieron que había una nube de gas en la zona de la fábrica. Los directivos explicaron que el fenómeno se produjo debido a un goteo de ácido sulfúrico con agua, dentro de una batea de contención. La evaporación fue consecuencia del procedimiento para la disposición final de la mezcla líquida y no representaba riesgo.

¿Por qué se produjo el incendio en Albardón Bio?

De acuerdo a la versión preliminar, la tragedia en Puerto General San Martín se desató a raíz de la explosión de uno de los tanques de metanol. La firma indicó que el estallido se produjo mientras un contratista realizaba tareas de mantenimiento.

Los Bomberos Zapadores de San Lorenzo recibieron el pedido de ayuda este martes a las 15 y luego solicitaron apoyo a sus colegas de Rosario, incluyendo al cuerpo de voluntarios. Más tarde, la empresa confirmó a través de un comunicado que había adoptado todas las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental para abordar el caso.

El metanol se utiliza principalmente como materia prima para fabricar formaldehído, ácido acético, plásticos y resinas. Sin embargo, también puede ser utilizado como combustible industrial y en otros procesos de la industria química. Se trata de un líquido que es incoloro, muy ligero y tiene poca densidad a temperatura ambiente. En el antiguo Egipto se empleaba para procesos de embalsamamiento.

La sustancia también se conoce como alcohol metílico. El compuesto es altamente inflamable y tóxico. Por sus características, requiere condiciones específicas para su almacenamiento, transporte y manipulación. Es un insumo clave en la industria del biocombustible, utilizado principalmente para transesterificación; es decir, para convertir aceites vegetales en biodiésel.

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