El tiempo en Rosario: viernes con 21º y fuertes ráfagas para terminar con chaparrones

El SMN emitió para la madrugada del sábado un alerta amarillo por tormentas fuertes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 2 de octubre en Rosario una temperatura máxima de 21º, fuertes ráfagas de viento desde la tarde y la posibilidad de chaparrones en la noche, en vísperas de un alerta amarillo por tormentas fuertes en la madrugada del sábado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de 10º y cielo algo nublado, mientras que en la mañana el viento sería moderado del noreste, con los termómetros marcando 15º y cielo parcialmente nublado. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, una máxima de 21º, vientos más intensos y ráfagas de hasta 50 km/h que se mantendrían hacia la noche, ya con algunas chances de chaparrones y una marca de 18º.

El SMN emitió para la madrugada del sábado un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. En la mañana hay entre 40 y 70 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas y desde la tarde estaría parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre 23º y 13º.

El domingo tendría nubosidad variable con una máxima de 22º y una mínima de 11º.

La semana arrancaría con un lunes de cielo mayormente nublado, con la máxima en torno a 23º y la mínima trepando hasta los 15º.

El martes tiene previsiones de 20º de máxima, 11º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El miércoles estaría mayormente nublado, la máxima sería de 19º y la mínima de 14º.