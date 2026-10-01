Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede

La organización destacó el peso de la ciudad en la arquitectura y el diseño, el talento de sus profesionales y su estrategia de federalización. La muestra se realizará en Midtown durante mayo y junio de 2027.

La llegada de Casa FOA a Rosario en 2027 no será solamente una nueva sede para la tradicional muestra de arquitectura, diseño e interiorismo. Para la organización, el desembarco en la ciudad forma parte de un proceso de federalización que busca llevar la exposición a los lugares donde también se concentra una parte importante del talento del sector.

Así lo explicó Juan Blas Fernández , gerente general de Casa FOA, quien destacó el interés que despertó Rosario y el potencial de sus arquitectos y diseñadores.

“Esta idea nació ya hace unos años atrás, cuando empezamos con la federalización de Casa FOA para salir de nuestra zona de confort”, explicó Fernández en diálogo con LT8 . La muestra ya pasó por otras ciudades y Rosario será ahora una nueva escala de ese recorrido.

Para Fernández, la elección de Rosario tuvo que ver con las características de la ciudad y con la presencia de profesionales vinculados al diseño y la arquitectura. “Rosario es una plaza realmente atrapante, muy importante para nosotros, con grandes diseñadores y arquitectos. Es una ciudad espectacular”, sostuvo.

La organización también busca que el desembarco sirva para amplificar el trabajo de profesionales que habitualmente tienen menos posibilidades de mostrar sus proyectos en las grandes exposiciones de Buenos Aires.

“Queremos mostrar el talento de todo el país, no solamente lo que pasa en Capital o alrededores”, señaló el gerente general de Casa FOA.

En ese sentido, Fernández remarcó que profesionales de distintas provincias ya participan de las ediciones que se realizan en Buenos Aires. La idea ahora es acercar la muestra a esos lugares y permitir que los diseñadores puedan mostrar su trabajo en su propia ciudad.

Qué podrá verse en la muestra

Casa FOA trabaja con distintos tipos de espacios y no se limita exclusivamente al diseño de viviendas. De acuerdo con Fernández, la propuesta puede incluir ambientes residenciales y comerciales, además de sectores vinculados al bienestar y la gastronomía. “Tenemos infinitas propuestas que siempre hacemos en base al layout que vayamos a presentar”, explicó.

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En Rosario, la muestra se instalará en Midtown, donde contará con espacios interiores y exteriores que serán transformados especialmente para la exposición. Se trata del desarrollo inmobiliario de 25.252 m² construido por Pecam y cuyo grupo inversor está integrado por Pecam, Qala Desarrollos, Sancor Seguros y Miguel Maestu. Este proyecto también cuenta con la particularidad de que se trata del primer y único edificio de Rosario diseñado por Aisenson, reconocido estudio de arquitectura de Buenos Aires.

>>Leer más: Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

El proyecto contempla ambientes diversos, que pueden incluir livings, comedores, dormitorios y baños, pero también propuestas como bares, restaurantes, cavas o espacios de wellness. La distribución definitiva se conocerá durante el lanzamiento de la edición rosarina.

El diario La Capital es el Media Sponsor de la Edición de Rosario de Casa FOA.

Cómo será la convocatoria

Uno de los próximos pasos será abrir la convocatoria para arquitectos, diseñadores y profesionales interesados en formar parte de la muestra.

Fernández explicó que Casa FOA realizará un lanzamiento en el propio espacio elegido para la exposición. Allí los profesionales podrán conocer por primera vez el plano y la distribución que tendrá la muestra. “Le vamos a dar toda la información” a quienes tengan intenciones de participar, explicó.

Los interesados podrán comunicarse con la organización a través de sus redes sociales, su página web o mediante el correo electrónico destinado a la edición Rosario.

La convocatoria será uno de los primeros pasos para comenzar a definir qué espacios serán intervenidos y quiénes estarán detrás de cada propuesta.

Una Casa FOA pensada desde Rosario

La primera edición rosarina llegará después de más de cuatro décadas de historia de la muestra. Para Fernández, el desafío no consiste solamente en trasladar a otra ciudad un formato que funciona en Buenos Aires, sino en incorporar el talento y las particularidades de cada lugar.

“Muchos rosarinos y santafesinos tenemos hoy en día participando acá en la muestra”, explicó, al referirse a la presencia de profesionales de la región en las ediciones porteñas.

Por eso, el desembarco de Casa FOA en Rosario buscará que la ciudad tenga un papel activo en la construcción de la propuesta.

La muestra se realizará durante mayo y junio de 2027 y convertirá durante varias semanas a Midtown en un punto de encuentro para profesionales, marcas y público interesado en las nuevas formas de habitar.

Para Casa FOA, será además una oportunidad de continuar con una estrategia que ya lleva cinco años: salir de Buenos Aires, recorrer el país y encontrar nuevos escenarios para mostrar el diseño argentino.