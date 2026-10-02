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Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

El bicampeón del Regional del Litoral de rugby irá por la corona federal en un partido de alto voltaje en la capital mediterránea

2 de octubre 2026 · 20:16hs
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El festejo del equipo de Fisherton tras la gran victoria sobre Duendes en semis.

Foto: Héctor Río / La Capital

El festejo del equipo de Fisherton tras la gran victoria sobre Duendes en semis.

Este sábado 3 de octubre puede ser un gran día para el Rugby de Rosario, y por supuesto del Litoral. Es que Jockey Club está a un paso de volver a traer el título del Torneo del Interior, algo que no consigue desde el 2002 y la Unión desde el 2022 cuando festejó Duendes.

El equipo de Fisherton, que además coronó en la edición del 2000, tendrá un duro oponente para conseguir el objetivo, ya que definirá el certamen en cancha de Tala RC de Córdoba, que a su vez va por su segundo título tras el conquistado en 2004. El ganador a su vez disputará la final del Nacional de Clubes, con el campeón de la Urba. El partido se disputará en Villa Warcalde a las 16, televisado por Disney+.

Tala hizo una gran campaña en la fase de grupos, ganando todo y con una gran potencia ofensiva. arrollando a Santa Fe RC en los cuartos de final, por un inapelable 70 a 29. Pero en semifinales estuvo a nada de perder el partido con otro duro de Córdoba, Jockey Club, al que derrotó en el final por 27 a 26 para acceder a la final, definiendo de local por su mejor posición en los grupos.

Jockey también tuvo un gran paso por su zona, con 5 triunfos y una sola derrota, de local ante Santa Fe RC. Ya en cuartos superó en las Cuatro Hectáreas a Estudiantes de Paraná y luego a Duendes, por un ajustado 23 a 19.

Leer más: Rugby: gran semifinal del Torneo del Interior en Fisherton y partido clave de Plaza en la Urba

Qué dijo el coach de Jockey

El entrenador de Jockey Club, Federico Amelong, se mostró confiado para la definición: “Llegamos muy bien, el equipo sabe a qué tiene que jugar y eso nos da mucha confianza. Pero sabemos que estos partidos son distintos, son finales y el que se equivoque menos seguramente va a tener más chances”.

Destacó además las virtudes del Blanquinegro cordobés: “Va a ser un encuentro muy duro desde lo físico. La obtención y el punto de encuentro van a ser fundamentales. A Tala lo veo muy bien, es un equipo muy sólido, con buenos jugadores y equilibrado en todas sus líneas”.

Leer más: Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

Las Reválidas

En tanto, el Regional del Litoral perdió una plaza para el próximo Torneo del Interior A, ya que su único representante en la Reválida, Paraná Rowing, cayó ante Universitario de Córdoba.

Además, Córdoba se quedó con otra plaza por la victoria de La Tablada ante Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, Tucumán con una más por la de Tucumán Lawn Tennis ante Mendoza RC y Chaco por el triunfo de CURNE de visitante ante Natación y Gimnasia.

Después de la disputa de la final del Torneo del Interior, volverá la acción en el Regional del Litoral, donde Jockey Club busca asegurarse el pasaje a la disputa por el título, lugar al que ya accedió Duendes y están perfilados Estudiantes y Santa Fe RC.

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