En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

La gente se agolpó en el hall de la terminal aérea, no sólo esperando su turno para partir, sino para recibir a los recién llegados que arribaron de la capital española.

En un clima de fiesta, el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas vivió este jueves el primer arribo y posterior partida del vuelo que comenzó a conectar directamente a la ciudad con Madrid. Un servicio que se había interrumpido hacía más de 40 años y que marca un hito en aviación comercial en Rosario.

El gobernador Maximiliano Pullaro estuvo al frente del acontecimiento, y entre los primeros pasajeros que descendieron de la aeronave estuvo el exfutbolista Santiago Solari.

El primer vuelo directo aterrizó este jueves en la aeroterminal local y marcó el inicio de una conexión inédita entre la ciudad y Europa. La aeronave tocó pista cerca de las 17.30, en una jornada histórica para la terminal rosarina. Y su llegada se completó con una nueva partida, a las 21.29, desde la ciudad a la capital española, adonde estaba prevista la llegada para las 12.35.

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Desde ahora, World2Fly operará la ruta Madrid-Rosario con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, con un Airbus A350-900 de 432 plazas. Los primeros servicios registraron una ocupación cercana al límite, un dato que refleja la fuerte expectativa por una ruta que apunta a modificar el mapa de la conectividad aérea desde el interior del país.

Tras el arribo del vuelo procedente de Madrid, Pullaro recordó que “hacía 41 años que no teníamos una conexión así con Europa”. Y destacó que se trata de “el avión más grande que va a operar en la Argentina”, con capacidad para 432 pasajeros y dos frecuencias semanales, los martes y jueves. El gobernador señaló que la nueva conexión es parte de un plan que incluyó inversiones para adecuar la infraestructura aeroportuaria. “Estamos demostrando que esta ciudad da para mucho más”, afirmó.

Acortar distancias

Luego, sostuvo que la ruta favorecerá el intercambio comercial. “Invertimos en este aeropuerto para que las familias acorten distancias, viajen por turismo y para que se puedan hacer negocios, porque abrir una nueva ruta aérea significa abrir una nueva ruta comercial. Hoy Rosario llega al mundo y a Europa de manera más ágil, rápida y económica”, expresó.

Pullaro también destacó el Plan de Turismo que se desarrolla en la provincia y en Rosario para promover la gastronomía, la cultura y la historia santafesinas. “Esto nos va a traer mucha gente, porque el turismo también es una industria que genera mucho trabajo. En un momento en el que la economía no está bien, vemos una gran oportunidad. Santa Fe tiene que transformarse en una provincia turística”, planteó.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia. También participaron diplomáticos y autoridades consulares de España en el país; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta; autoridades de World2Fly y representantes de los sectores productivos, comerciales y turísticos de la provincia.

Intervenciones culturales y artísticas

En La Huella Lounge, donde se realizaron intervenciones culturales y artísticas y actividades del programa Sabores de Santa Fe para recibir y despedir a los pasajeros, Puccini señaló que el Gobierno Provincial venía impulsando la conexión directa con Europa. “La posibilidad de viajar sin escala, sin tener que ir hasta Buenos Aires, representa una gran comodidad. Ojalá se sostenga, porque para la provincia es muy importante”, indicó.

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El ministro santafesino destacó: “Una provincia que lidera la producción y las exportaciones nacionales no puede depender de intermediaciones para vincularse con el mundo. Este vuelo es el resultado de un trabajo sostenido para jerarquizar nuestro aeropuerto, generar condiciones de competitividad y abrir una puerta de salida e ingreso directa para nuestra gente, nuestras industrias y el comercio exterior de toda la Región Centro. Estamos dando respuesta a una demanda histórica de los santafesinos y atrayendo inversiones, turismo internacional y divisas. Cada vuelo que sumamos fortalece la economía local y demuestra que, cuando el Estado provincial gestiona con previsibilidad y decisión política, el interior productivo se transforma en protagonista del desarrollo nacional”, concluyó.

"Nos abre las puertas al mundo"

Por su parte, Scaglia destacó “esta primera conexión del aeropuerto con Europa, que nos abre las puertas al mundo”, y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando para sumar frecuencias, vuelos y destinos”. La ruta opera los martes y jueves con aeronaves Airbus A350-900, con capacidad para 432 pasajeros.

Ruth Rubio, directiva de World2fly, destacó el inicio de la operación. “Es un día muy intenso para nosotros. Estamos trabajando para que todo salga bien y estemos a la altura de esta aventura tan bonita”, expresó. Tras señalar que el primer operativo se desarrolló según lo previsto, remarcó el objetivo de la nueva conexión. “Hoy fue un éxito la operación y en breve despegaremos para Madrid. La idea es que esta ruta les abra las puertas de Europa”, sostuvo.

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Por su parte, Juan Pío Drovetta, director del Aeropuerto Internacional de Rosario, explicó que el proyecto demandó un año de trabajo junto al Gobierno provincial. “Primero tuvimos que adecuar la pista para que pueda bajar este avión”, indicó. Además, destacó la capacidad de la aeronave, que puede transportar hasta 432 pasajeros, y consideró que la puesta en marcha de la ruta “es un día bisagra para nuestro aeropuerto y para la región”.

Los pasajeros destacaron la importancia del vuelo directo desde Rosario y en algunos casos ponderaron las instalaciones del aeropuerto, renovado para estas nuevas y otras operaciones comerciales.

El hall principal se llenó de gente, no solamente que esperaba para salir, sino también para esperar a los recién llegados en este primer vuelo. Fotos, saludos, y la presencia de las autoridades locales y provinciales que fueron a saludar a a los pasajeros.

Para la jornada se dispuso además una serie de actividades con música y expresiones culturales representativas de la provincia y de España, hubo degustación de platos en el marco del programa santafesino “Sabores Santa Fe”, y se exhibieron productos típicos regionales en stands.

El acontecimiento despertó tantas expectativas que La Capital fue siguiendo el vuelo desde su partida desde Madrid. Medios locales y nacionales se hicieron de esta nueva instancia, que se convirtió en una noticia nacional.