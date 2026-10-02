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La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

El tribunal de disciplina tomó medidas tras el escándalo que se desató en Santiago del Estero. Los clubes tendrán cinco días para realizar el descargo

2 de octubre 2026 · 14:28hs
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Los jugadores de Estudiantes y Central fueron protagonistas de un incidente en el túnel del estadio.

Los jugadores de Estudiantes y Central fueron protagonistas de un incidente en el túnel del estadio.

El tribunal de disciplina de la AFA analizó lo sucedido en el escandaloso final en Santiago del Estero entre Central y Estudiantes y anunció las primeras medidas por lo ocurrido en la Supercopa Internacional, donde se coronó el Canalla en el estadio Madre de Ciudades y generó fuego cruzado entre las entidades.

Lo llamativo es que apenas hay un apuntado por equipo: Fabricio Iacovich, arquero suplente del Pincha, y Agustín Sández, defensor de Central, vieron la roja durante los incidentes y ambos quedaron suspendidos de manera provisoria.

De esta manera, cuando parecía que se venía un duro castigo por la vergonzosa situación que se vivió tras el encuentro que tuvo como ganador a Central y con un duro informe del árbitro Darío Herrera, el tribunal resolvió sin aplicar demasiada mano dura.

>>Leer más: Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón tras la Supercopa

Por supuesto que la mirada estaba puesta en el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. El exjugador se metió a la cancha en medio del escándalo y fue directo a increpar a Darío Herrera. Toda esa secuencia derivó en un durísimo informe del juez acusándolo de haberle lanzado comentarios muy graves. Además, el juez también incluyó en su reporte al secretario deportivo, Marcos Angeleri, y al vicepresidente, Pascual Caiella.

Por ese motivo, tanto el Pincha como Central recibieron un plazo de cinco días para responder a todos los puntos que fueron publicados en el boletín oficial de este jueves.

No obstante, la investigación todavía no terminó. El tribunal le solicitó información al delegado de la Liga Profesional para determinar si presenció alguno de los hechos que fueron detallados por Herrera en su informe. Con esa respuesta y los descargos de los involucrados, la AFA tendrá más elementos para definir cómo sigue una historia que arrancó con una final y se terminó yendo de las manos.

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