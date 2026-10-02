Verónica Marchetti presenta en Rosario "A Eladia", un homenaje a Eladia Blázquez

La cantante y compositora rosarina Verónica Marchetti llega a Rosario para presentar en vivo su último disco, “A Eladia” , un homenaje a la gran compositora argentina Eladia Blázquez. El espectáculo será el viernes 9 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645) , junto a la Orquesta Municipal de Tango de Rafaela , dirigida por Claudio Duverne.

"A Eladia" propone un recorrido por canciones inolvidables de Eladia Blázquez, en versiones que recuperan la fuerza poética y musical de su obra. La orquesta está integrada por Ermán Domenichini y Lucas Méndez en bandoneones; Jonatan Santillán y Melania Yossen en violines; Matías Rodríguez en viola; Betina Scalenghe en violonchelo; y Marcelo Actis en contrabajo. Claudio Duverne está a cargo del piano, la dirección y los arreglos.

Con una extensa trayectoria en Argentina y el extranjero, Verónica Marchetti compartió escenarios y proyectos con referentes del tango y la música popular. En 2009 fue convocada para una gira por Japón junto a los maestros Osvaldo Requena y Fernando Suárez Paz, y en 2013 realizó otra gira junto al quinteto de Carlos Marzan, con más de 150 conciertos en vivo.

A lo largo de su carrera fue ganadora del Festival de Tango de La Falda en 2006, del Certamen Hugo del Carril en 2008 y del Festival Internacional de Tango de Medellín en 2017. Su recorrido internacional incluye presentaciones en la Cumbre Mundial del Tango, realizada en España, en 2018, junto al bandoneonista Tony Pezzanov.

Marchetti grabó cinco discos como solista y en 2022 fue distinguida como mejor intérprete en el Festival de la Canción Argentina, en Buenos Aires, además de recibir un reconocimiento de la Asociación Argentina de Intérpretes (Aadi).

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Con "A Eladia", la cantante emprende una gira por distintas localidades y tendrá una de sus paradas en Rosario. “Es un formato musical con un marco teatral en el cual están en escena ocho músicos, un actor, una pareja de baile, una actriz bailarina, dos cantantes invitados y yo”, contó Marchetti en diálogo con La Capital.

Un homenaje a Eladia Blázquez

La propuesta nació de la admiración de la cantante por Eladia Blázquez. “Es mi fuente de inspiración, es como una musa para mí”, relató Marchetti. Esa inspiración fue creciendo hasta convertirse en un proyecto que busca llevar la obra de la compositora a escena a través de un relato que recorra distintos momentos de su vida.

“La idea es llevar un relato musical que cuente, de alguna manera, todos los aspectos de la existencia de Eladia. Las musas que la inspiraron cuando ella era muy niña, cuando fue más grande, cuando fue una mujer más madura, con experiencia. Se van a ver los cantantes, el actor y la actriz, que es la chica que también hace una intervención de expresión corporal, relatando la primera parte de la vida de Eladia, cómo crece, el momento en que se encuentra con la música, con la composición, con el piano”, explicó.

Para Marchetti, llevar este espectáculo por distintas localidades también representa un compromiso con el género: “Es una respuesta con un compromiso íntimo, porque este compromiso que yo tengo con el tango, que es el género que yo elegí como profesión de toda la vida, de estudiarlo, de aprender del tango, de hacer la experiencia profesional con el tango”.

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La gira también tiene como objetivo acercar la obra de Eladia Blázquez a nuevos públicos y poner en valor su legado. “Me parece importante que se conozca la obra de Eladia y todo lo que implica conceptualmente y simbólicamente cantar la obra de una mujer, de una de las compositoras más grandes de Argentina, y una mujer con una mirada social muy firme, muy sólida, transgresora, revolucionaria en su momento, en su época, frente a una sociedad machista”, explicó.