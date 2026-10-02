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Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi

Tras la goleada ante Bolivia, el equipo de Lionel Scaloni juega contra Burkina Faso, que recién anoche emprendía viaje hacia Ezeiza

2 de octubre 2026 · 19:35hs
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Lautaro Martínez celebra junto a Nico Paz. Ambos convirtieron en la goleada de Argentina sobre Bolivia.

Lautaro Martínez celebra junto a Nico Paz. Ambos convirtieron en la goleada de Argentina sobre Bolivia.

Tiempo de ver nuevamente en acción a la selección argentina. En su segundo amistoso en esta fecha Fifa, el equipo que dirige Lionel Scaloni se medirá frente a una Burkina Faso que tuvo que hacer malabares para llegar a tiempo para el partido debido a un contratiempo en uno de los vuelos desde África hacia Argentina. De hecho, el vuelo desde Marruecos hacia Ezeiza estaba previsto para la 1 de este sábado, por lo que la delegación llegaría recién al mediodía. Y será la verdadera previa de la despedida formal de Lionel Messi del seleccionado, el martes por la noche, frente a Benin.

Esta vez la cita será en el estadio Monumental (a las 21), que también tendrá un aforo del 50 por ciento, tal como ocurrió el miércoles en Córdoba producto de la sanción impuesta por la Fifa por los inconvenientes registrados en la final del Mundial ante España.

De ahora en más, cada partido que juegue Argentina será enmarcado en el proceso de renovación que se inició formalmente hace algunos días en el Mario Alberto Kempes, donde el seleccionado nacional goleó a Bolivia.

Argentina y su simbiosis

Un partido de Argentina siempre es atractivo, más todavía en medio de esta simbiosis que desde hace ya varios años se generó entre el equipo y los hinchas, en lo que fue clave el título logrado en el Mundial de Qatar en 2022 y el segundo puesto ahora en Estados Unidos, México y Canadá. También las consagraciones en las Copas América de Brasil y Estados Unidos.

>>Leer más: Argentina inició el nuevo ciclo, ya sin Messi, con una cómoda victoria frente a Bolivia

Hay jugadores de esa generación dorada que ya no están. Uno de ellos, el más trascendente, Leo Messi, a quien le tienen preparado un reconocimiento enorme el martes por la noche.

Lionel Scaloni empieza a trabajar con una selección argentina que ya no tendrá a varios de los históricos.

Lionel Scaloni empieza a trabajar con una selección argentina que ya no tendrá a varios de los históricos.

El choque contra Burkina Faso es simplemente para cumplir con el calendario de la fecha Fifa. Pudo haber sido un rival de una categoría superior, pero en estos primeros pasos después del Mundial no parece haber exigencia como para poner a prueba la propia jerarquía.

Chance para los más pibes

Sí será una nueva chance para que algunos juveniles comiencen a insertarse en el mundo selección. Algunos ya vienen del proceso anterior y hay otros que se suman recién ahora y de quienes se espera una mayor presencia de aquí en adelante. A Scaloni sí cada partido le brindará detalles finos de cada uno de los futbolistas.

La primera puesta en escena fue contundente, con goleada incluida y con un rendimiento convincente, aunque no haya que desconocer las flaquezas del rival (Bolivia). El 4 a 0, con tantos de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y el Flaco José López, fue un buen inicio de este nuevo ciclo, en el que aparecerán caras nuevas en reemplazo de algunos históricos.

La selección argentina, nuevamente en Argentina. Con Scaloni al mando, con los hinchas deseosos de seguir agradeciendo, pero sobre todo en una previa de otra gran jornada, la de un partido que no le importará a nadie, pero que será recordado eternamente.

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