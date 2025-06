Javkin sobre Cristina: "Muchos eligen el silencio porque no tienen cara para defender algunas cosas"

"Creo que sobre los fallos judiciales la política debe ser respetuosa. Me parece que son instancias que han tenido el desarrollo suficiente como para ahora en la última instancia que es la de la Corte, esperar la intervención", dijo Javkin. Y agregó: "Sí decirte lo siguiente: no debieran demorar tanto las causas por corrupción en la Argentina . Porque pasó con el expresidente Menem y pasa ahora, cuando usted está 10, 12, 14 años, entonces el momento de la aplicación de la condena siempre queda en un contexto muy diferente al de los hechos".

En este marco, el intendente fue cuestionó el "silencio" en el seno del Partido Justicialista y sus aliados en Rosario: "Hay cosas que son muy difíciles de justificar. Los niveles de enriquecimiento que aparecen en esas causas, lo burdo de determinadas maniobras, son muy difíciles de defender. Por eso muchos optan por el silencio y no se pronuncian, porque no tienen cara para defender algunas cosas . Sinceramente lo que ha pasado en la Argentina tiene que ver con llevar la corrupción a niveles absolutamente inaceptables”.

Javkin sobre CFK

“La corrupción mata, la corrupción mata, no se olviden de eso. No nos olvidemos de lo que pasó en Once, no nos olvidemos de lo que es la desinversión en obra pública cuando termina trayendo consecuencias. No nos olvidemos de eso tampoco ahora, porque cuando el Estado incumple sus funciones o cuando utiliza el poder del Estado para corromper, las consecuencias las termina pagando la gente, en muchos casos también con su vida”, siguió el intendente.

Javkin dijo que en este caso "estamos hablando precisamente de rutas, de maniobras sobre obra pública" y que "el problema que tiene es que después alguien dice, 'bueno, entonces no debería haber obra pública'. Tampoco eso podría ser una solución, si no hacemos obra pública, vemos lo que está pasando, fines de semana con accidentes, con muertos en circunvalación, que no teníamos hace mucho tiempo en esa cantidad, bueno, ni un extremo ni el otro, justicia y obra".