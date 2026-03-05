La Capital | La Ciudad | Javkin

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

El intendente anunció seguimiento personalizado para cada bebé que nazca en Rosario y acompañamiento caso por caso para adultos mayores

5 de marzo 2026 · 13:31hs
La iniciativa anunciada por Javkin apunta a dos momentos críticos: el nacimiento y la vejez

El intendente Pablo Javkin contó en la apertura de sesiones el Concejo que ya firmó undecreto que reglamenta el Plan 1000+65, una política que el municipio presenta como estratégica y que apunta a los dos extremos más vulnerables del ciclo de vida: los primeros mil días desde el nacimiento y las personas mayores de 65 años. "Esto no es un programa más: es una política estratégica para el futuro de la ciudad", afirmó.

Los primeros 1000 días

La primera infancia es, según la evidencia científica acumulada en las últimas décadas, el período más determinante en el desarrollo humano. Lo que ocurre entre la gestación y los dos años de vida define en gran medida la salud física, cognitiva y emocional de una persona para el resto de su vida. En ese marco, intervenir temprano no es solo una política social: es la inversión con mayor retorno posible para cualquier Estado.

La principal herramienta del plan es la Libreta Única Cuidar, un instrumento de seguimiento personalizado para cada niño y niña que nazca en Rosario. Se trata, señaló, de un compromiso de acompañamiento que incluye vacunación, detección temprana de trastornos del desarrollo, crianza, prevención de accidentes, alimentación y enfermedades poco frecuentes. "Queremos que cada nacimiento sea, de verdad, un bienvenido a Rosario", dijo Javkin.

El plan se ejecutará en articulación con las universidades e institutos de investigación de la ciudad, el sistema de salud municipal, las iglesias y las organizaciones sociales. Tendrá un portal propio con información y canales de consulta. Además, el municipio ampliará las salas de primera infancia integrando las salas de dos años a los Centros Cuidar, que pasarán de 45 a 50 este año.

Acompañamiento a adultos mayores

El otro eje del plan apunta en dirección opuesta del ciclo vital pero con una lógica similar: el Estado presente donde la vida se vuelve más frágil. Para los mayores de 65, el municipio creará el Club de los Grandes, un dispositivo de acompañamiento personalizado, caso por caso, con el objetivo explícito de combatir la soledad.

Javkin nombró el problema sin rodeos: "El gran enemigo de nuestro tiempo es la indiferencia". La soledad en adultos mayores no es solo un dato emocional. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como un problema de salud pública que se asocia a mayor riesgo de demencia, depresión, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. En Argentina, donde el sistema de cuidados formales para personas mayores tiene coberturas desiguales y fragmentadas, la iniciativa municipal apunta a cubrir este vacío.

El plan también fortalecerá la Escuela de Gerontología municipal, ampliando la red de formación y capacitación de quienes trabajan con adultos mayores.

Red de Centros Cuidar

El Plan 1000+65 se apoya en la red de Centros Cuidar que el municipio expandió en los últimos años, pasando de 36 a 45 dispositivos territoriales, y en la Agencia de Prevención de Consumos, la Casa de las Infancias y las 1.200 plazas del Plan de Alfabetización Municipal que ya están en funcionamiento. "Sobre lo que construimos con el Plan Cuidar y su red, este año vamos a dar un paso más: pasar del cuánto al quiénes", explicó Javkin.

En 2026, el municipio también prevé la mayor inversión en salud de los últimos 15 años, con 20 obras en la red de atención primaria que incluyen ampliaciones de centros de salud en Fontanarrosa, Ludueña, el sur y Stella Maris, entre otros barrios. En mayo abrirá además la primera sala de tratamientos oncohematológicos pediátricos en la salud pública rosarina, en el Hospital Vilela.

