La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país

El Indec informó los datos del mercado de trabajo correspondientes al tercer trimestre. El desempleo subió más de tres puntos en la región y es el segundo más elevado a nivel nacional, detrás de Río Gallegos.

18 de diciembre 2025 · 16:26hs
Filas para conseguir empleo. El Indec informó sobre la situación del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año.

Filas para conseguir empleo. El Indec informó sobre la situación del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año.

La tasa de desocupación del Gran Rosario subió más de tres puntos en un año y llegó al 8,9% en el tercer trimestre de 2025. El mercado laboral de la región muestra un crecimiento del empleo pero también de la cantidad de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. También crece la subocupación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos sobre la situación del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año. Mientras a nivel nacional registró un leve descenso interanual del desempleo, en la región se disparó a un nivel muy alto históricamente. En doce meses se sumaron 25 mil desocupados hasta contar 64 mil. Y si bien se crearon 16 mil empleos más, ese crecimiento no fue suficiente para absorber a las 41 mil personas que se sumaron a la oferta de fuerza laboral.

El Gran Rosrio es el segundo aglomerado con mayor tasa de desocupación, detrás de Río Gallegos. Es también el segundo con mayor tasa de actividad (53,3%), luego de la ciudad de Buenos Aires. La subocupación afecta al 9,7% de la población económicamente activa (9,7%).

Los antecedentes

Dos años atrás, en el tercer trimestre de 2023, la desocupación era del 5,3% en el Gran Rosario, uno de los índices más bajos de la serie. La caída en la tasa de actividad del 50,7% al 48,9% contribuyó a ese fenómeno, que se repitió, incluso acentuado, en la medición del cuarto trimestre de ese año, del 4,7%.

Ya en 2024 comenzó a verificarse una tendencia al aumento de la tasa de actividad a niveles superiores al 50% y del subempleo a rangos que en algún trimestre llegó a superar los dos dígitos. La oferta de fuerza de trabajo creció pero no encontró suficiente demanda, y cuando lo hizo fue en empleos de menor tiempo y más precarios.

En este contexto, la desocupación fue del 5,6% en el primer trimestre del año y del 7,2% en el segundo. En el tercero fue del 5,8%, con un dato notable: el salto de casi 7 puntos interanual en la subocupación. La cantidad de personas que trabajaron involuntariamente menos de 35 horas semanales se había duplicado en docemeses.

El derrotero del desempleo siguió con un 6% a fines del año pasado, un 7,1% en los primeros tres meses de 2025 y un 7,7% en el segundo trimestre. La tasa de actividad del 52,8% convirtió al mercado laboral del aglomerado en uno de los más presionados del país. Y el índice de subocupación orilló el 10%. Un dato alarmante fue que el “corredor siderúrgico” San Nicolás - Villa Constitución fue el tercero con mayor porcentaje de desocupados del país, con un 9,3%.

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

La inflación mayorista volvió a acelerarse y trepó al 1,6% en noviembre

La inflación mayorista volvió a acelerarse y trepó al 1,6% en noviembre

Reforma laboral: "Lo que está en juego es el lugar de los trabajadores en la sociedad"

Reforma laboral: "Lo que está en juego es el lugar de los trabajadores en la sociedad"

La provincia presentó la ley tributaria 2026 ante empresarios y sumó apoyo

La provincia presentó la ley tributaria 2026 ante empresarios y sumó apoyo

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

La nueva CGT Rosario debutó con un acto contra la reforma laboral

La nueva CGT Rosario debutó con un acto contra la reforma laboral

Juicio por el homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes

Juicio por el homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes

Juicio por el homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes

Finalizó el juicio oral por el crimen del gendarme Gustavo Ellorrietta, asesinado en julio de 2022. La Fiscalía pidió prisión perpetua para la exesposa y dos jóvenes acusados de planear un homicidio motivado por codicia y despecho
Juicio por el homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes
Reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas

Por Patricia Martino

Economía

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

La CGT advirtió que habrá paro general si el Senado aprueba la reforma laboral de Milei
Información General

La CGT advirtió que habrá paro general si el Senado aprueba la reforma laboral de Milei

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo
OVACIÓN

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Juicio por el homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes

Juicio por el homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conocerá el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad
La Ciudad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

