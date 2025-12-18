La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país

El Indec informó los datos del mercado de trabajo correspondientes al tercer trimestre. El desempleo subió más de tres puntos en la región y es el segundo más elevado a nivel nacional, detrás de Río Gallegos.

La tasa de desocupación del Gran Rosario subió más de tres puntos en un año y llegó al 8,9% en el tercer trimestre de 2025 . El mercado laboral de la región muestra un crecimiento del empleo pero también de la cantidad de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. También crece la subocupación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos sobre la situación del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año. Mientras a nivel nacional registró un leve descenso interanual del desempleo, en la región se disparó a un nivel muy alto históricamente. En doce meses se sumaron 25 mil desocupados hasta contar 64 mil. Y si bien se crearon 16 mil empleos más, ese crecimiento no fue suficiente para absorber a las 41 mil personas que se sumaron a la oferta de fuerza laboral.

El Gran Rosrio es el segundo aglomerado con mayor tasa de desocupación, detrás de Río Gallegos. Es también el segundo con mayor tasa de actividad (53,3%), luego de la ciudad de Buenos Aires. La subocupación afecta al 9,7% de la población económicamente activa (9,7%).

Dos años atrás, en el tercer trimestre de 2023, la desocupación era del 5,3% en el Gran Rosario, uno de los índices más bajos de la serie. La caída en la tasa de actividad del 50,7% al 48,9% contribuyó a ese fenómeno, que se repitió, incluso acentuado, en la medición del cuarto trimestre de ese año, del 4,7%.

Ya en 2024 comenzó a verificarse una tendencia al aumento de la tasa de actividad a niveles superiores al 50% y del subempleo a rangos que en algún trimestre llegó a superar los dos dígitos. La oferta de fuerza de trabajo creció pero no encontró suficiente demanda, y cuando lo hizo fue en empleos de menor tiempo y más precarios.

En este contexto, la desocupación fue del 5,6% en el primer trimestre del año y del 7,2% en el segundo. En el tercero fue del 5,8%, con un dato notable: el salto de casi 7 puntos interanual en la subocupación. La cantidad de personas que trabajaron involuntariamente menos de 35 horas semanales se había duplicado en docemeses.

El derrotero del desempleo siguió con un 6% a fines del año pasado, un 7,1% en los primeros tres meses de 2025 y un 7,7% en el segundo trimestre. La tasa de actividad del 52,8% convirtió al mercado laboral del aglomerado en uno de los más presionados del país. Y el índice de subocupación orilló el 10%. Un dato alarmante fue que el “corredor siderúrgico” San Nicolás - Villa Constitución fue el tercero con mayor porcentaje de desocupados del país, con un 9,3%.