Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

"Comprar con información es la mejor forma de cuidar el bolsillo", destacan desde la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo , la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios insiste y refuerza con una serie de recomendaciones para promover compras responsables, seguras y con pleno conocimiento de los derechos que asisten a los consumidores en la ciudad de Rosario.

“En épocas de fiestas aumenta el consumo y también los riesgos. Por eso es clave frenar un poco, informarse y comprar con cuidado. Conocer los derechos no solo previene conflictos, también permite disfrutar las compras con mayor tranquilidad”, expresó Nadia Amalevi, jefa de la Oficina.

Desde el organismo remarcaron la importancia de exigir y conservar siempre el comprobante de compra, verificar precios, promociones y condiciones antes de pagar, y controlar el producto antes de retirarlo del comercio, especialmente en juguetes, electrodomésticos y artículos electrónicos .

También recordaron que no corresponde ningún recargo cuando se paga con tarjeta de débito o crédito en un solo pago , y que todos los productos cuentan con garantía legal: seis meses para productos nuevos y tres meses para usados.

Recomendaciones para compras online

Para quienes opten por compras online, la Oficina Municipal recomendó adquirir productos únicamente en sitios oficiales o reconocidos, verificar que el vendedor cuente con datos claros (razón social, CUIT, domicilio y canales de contacto), desconfiar de enlaces recibidos por redes sociales o WhatsApp y revisar plazos de entrega, costos de envío y políticas de devolución antes de confirmar la operación. Además, recordó que en compras a distancia rige el derecho de arrepentimiento, que permite cancelar la compra dentro de los 10 días desde la recepción del producto, sin costo alguno.

Finalmente, alentaron a priorizar el comercio local, destacando que comprar en Rosario facilita los cambios, garantiza atención personalizada y fortalece la economía y el empleo en la ciudad. Los comercios locales, además, están alcanzados por la normativa vigente y pueden ser fiscalizados y acompañados por el organismo.

Ante dudas o inconvenientes, los vecinos pueden comunicarse con la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios para recibir asesoramiento y acompañamiento.