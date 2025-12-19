La Capital | Es Social

Abrió Casa Estudio, una nueva galería que vincula arte contemporáneo, diseño y patrimonio arquitectónico en Rosario

19 de diciembre 2025
Valentino Colovini

Valentino Colovini, Zulma Dinelli, Martina Catini Dinelli, Manuel Fasio

Rosario suma un nuevo espacio cultural con la apertura de Casa Estudio, una galería ubicada en la histórica vivienda del arquitecto Hilarión Hernández Larguía, referente clave de la modernidad local. El proyecto propone un cruce preciso entre arte contemporáneo y diseño industrial, integrando producción actual con la potencia espacial de una obra patrimonial singular.

La galería inauguró el pasado 7 de diciembre su primera exposición, que reúne a artistas provenientes de diferentes regiones del país y establece un diálogo activo con la arquitectura original de la casa. La muestra puede verse hasta el 20 de diciembre.

Con esta apertura, Casa Estudio se proyecta como un nuevo nodo cultural para Rosario, orientado a vincular la producción local con la escena artística nacional y activar un patrimonio arquitectónico vivo.

Más información: Instagram @casa___estudio

Bart Shanahan, Blas Zambrana, Chiara Petroni, Azul Icardi

Bart Shanahan, Blas Zambrana, Chiara Petroni, Azul Icardi

Gabriela Venesia, Zulma Dinelli, María Cristina Lizzi, Daniela Bossoletti

Gabriela Venesia, Zulma Dinelli, María Cristina Lizzi, Daniela Bossoletti

