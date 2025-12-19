Abrió Casa Estudio, una nueva galería que vincula arte contemporáneo, diseño y patrimonio arquitectónico en Rosario

POLICIALES Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal

La Ciudad Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Política La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

LA CIUDAD Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Por Nicolás Maggi La Ciudad Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

POLITICA El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

La Ciudad Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Política La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

La Ciudad Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

La Región Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Por Lucas Ameriso La Ciudad La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Politica Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

La Ciudad Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

La Región Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

Por Martín Stoianovich Policiales "La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Claudio Berón Policiales Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio