Javier Milei encabeza la vigilia por el 9 de Julio y busca otra foto con gobernadores

El presidente se trasladó con su gabinete a Tucumán para participar del acto por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei , en compañía de todo su gabinete, encabezará esta noche del acto oficial por el 210º aniversario de la declaración de la independencia nacional . El evento se producirá en la capital tucumana y participarán al menos doce gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada.

Según comunicó Presidencia, Osvaldo Jaldo , mandatario anfitrión, recibirá al jefe del Estado y a doce dirigentes. Ellos serán Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero) .

En ese sentido, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desistió de viajar a Tucumán a la vigilia por el acto del Día de la Independencia. Sí se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , como gesto de buena voluntad.

La actividad en Tucumán estará compuesta por la firma del Libro Histórico por parte del presidente y una ofrenda floral a los próceres.

En el plano interno, los focos también estarán puestos en la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en Tucumán tras los últimos cortocircuitos institucionales en el Día de la Bandera, en Rosario.

A la medianoche, fecha del aniversario, habrá una cadena nacional que comenzará con el Himno Nacional y continuará con unas palabras de Milei.

Se prevé que el discurso dure una hora, aproximadamente. Una alocución en la cual el economista resalte la importancia de la fecha y convoque a los mandatarios provinciales presentes a que acompañen su paquete de reformas para lo que queda de su mandato.

Las reformas de Milei

En torno a ese paquete, este miércoles la mesa política del oficialismo se reunió para intercambiar un análisis del estado de los proyectos.

Si bien la ley de Zona Fría y la reforma electoral tienen prioridad, la gestión de Milei pretende avanzar en el Parlamento con la norma de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento está previsto para el 16 de julio próximo en el Senado.

Y se habló de las modificaciones al proyecto de inocencia fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Luego de encabezar los actos centrales en Tucumán, Mieli regresará a la ciudad de Buenos Aires para presidir este jueves el tradicional tedeum del 9 de Julio en la catedral.