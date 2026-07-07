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Milei celebró el triunfo de Argentina contra Egipto: "Es una remontada histórica"

“No nos pueden dar por muertos nunca”, sostuvo el mandatario en una entrevista tras el partido de la Selección

7 de julio 2026 · 20:04hs
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Milei felicitó a la Selección Argentina. 

Milei felicitó a la Selección Argentina. 

El presidente Javier Milei habló minutos después del triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, y se mostró emocionado tanto en redes sociales como en una entrevista realizada por un medio radial.

"Vamos Argentina carajo! Que manera de sufrir", escribió el mandatario en sus redes, tras mirar el dramático partido en la Quinta de Olivos. Luego en declaraciones en Radio Mitre, casi afónico, sumó: "Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica".

Además, confesó que padeció el encuentro pero que “jamás” perdió la confianza en el equipo de la Asociación del Fútbol Argentino. “Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer”, admitió.

“Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir”, resaltó.

Tras afirmar que “no hay que rendirse nunca”, Milei remarcó: “Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto?”. Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, Milei respondió: “Sí, me emocione hasta las pelotas” y agregó: “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”.

Minutos después de hablar en Radio Mitre, el jefe de Estado habló con su amigo Alejandro Fantino en un canal de streaming. "Estoy con mi hermana, sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final... fue impresionante. La Argentina fue más, jugó mejor", planteó con voz ronca. "El arquero de ellos la rompió, fue el mejor. Impresionante. Pero Argentina no se rinde, fue histórico, es increíble. Se puso de pie", añadió.

>>Leer más: Tras el pase agónico a cuartos, Scaloni sostuvo: "El partido fue de Argentina, Egipto fue una ráfaga"

Bullrich se sumó a los festejos

Como siempre suele hacerlo, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich también se sumó a los festejos en sus redes sociales. Con un elogio a Lionel Messi, subrayó: "Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy", aseveró.

También se refirió al éxito futbolístico el canciller Pablo Quirno: "Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento…", escribió en X en referencia a Lionel Messi.

Mientras que la diputada libertaria Virginia Gallardo también habló del encuentro con elogios a Messi: “Sus compañeros, el país, el mundo… quieren que le vaya bien a Messi, que obtenga todo. Porque merece todo. ¡Por tanto! Es emocionante”.

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