Argentina rompió otro récord en el Mundial: las búsquedas de Google El buscador alcanzó el mayor nivel de actividad de su historia cuando Argentina dio vuelta el partido contra Egipto 8 de julio 2026 · 20:50hs

El buscador Google rompió su récord y alcanzó este martes el mayor nivel de actividad de su historia, justo después del cabezazo de Enzo Fernández que selló la remontada de la selección argentina con la que eliminó a Egipto en el Mundial 2026.

"¡Google Search rompió todos los récords de uso anteriores y registró su mayor uso en la historia justo después de que Argentina marcara su gol ganador en el partido de ayer!", escribió en la red social X (ex-Twitter) el vicepresidente senior de Conocimiento e Información de la compañía, Nick Fox.

Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final! — Nick Fox (@thefox) July 8, 2026 Cada cuatro años, las búsquedas sobre el Mundial disparan las estadísticas de Google, lo cual se advierte también en los números de Argentina, pero esta vez el 3 a 2 de la selección de Lionel Scaloni sobre Egipto batió todos los récords.

“Es genial ver la emoción global por el Mundial... ¡no puedo esperar a las semifinales y la final!“, añadió Fox.

Además de convertirse en un partido inolvidable para el público argentino, el cabezazo de Enzo Fernández tiene otro motivo para ser recordado: fue el gol número 3.000 en la historia de los Mundiales.