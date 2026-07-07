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Milei adelantó puntos clave de la reforma a la carta orgánica del Banco Central

El plan del gobierno incluye la prohibición de la emisión por parte de la entidad hacia el Estado. El propio presidente consideró que la creación de dinero es "una estafa"

7 de julio 2026 · 19:00hs
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El presidente Javier Milei brindó detalles del proyecto con el que buscará reformar la carta orgánica del Banco Central. 

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei brindó detalles del proyecto con el que buscará reformar la carta orgánica del Banco Central. 

El presidente Javier Milei brindó detalles del proyecto con el que buscará reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anunciado la semana pasada luego de la reunión que mantuvo con legisladores libertarios.

Entre los puntos clave se encuentra la prohibición de la emisión por parte del BCRA hacia el Estado. El propio Milei consideró que la creación de dinero es "una estafa".

"Vamos a terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se prohibirá explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", precisó el mandatario en una entrevista de streaming.

Reunión clave por el Banco Central

El jefe del Estado adelantó que se reunirá en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y el presidente del Central, Santiago Bausili.

"Empezamos a reconstruir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que les hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que será la carta orgánica del Banco Central. Será un día glorioso para los argentinos", señaló.

Por último, indicó que la iniciativa está conectada con otras leyes, "como las de mercado de capitales e inocencia fiscal, y todo lo que tiene que ver en materia de seguros y las reglas fiscales".

La semana pasada, el presidente realizó el anuncio de la reforma a la carta orgánica del BCRA, la cual se modificó por última vez en 2012, bajo la presidencia de la entidad a cargo de Mercedes Marcó del Pont.

Las críticas no tardaron en aparecer y cuestionar el trasfondo de la reforma. Miguel Pesce y la misma Marcó del Pont (ambos extitulares del Banco Central) señalaron que se trata de un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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