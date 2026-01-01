La Capital | Información General | Ámsterdam

Tragedia en Ámsterdam: un feroz incendio destruyó una iglesia histórica durante los festejos de Año Nuevo

Se trata de la emblemática Vondelkerk, un monumento del siglo XIX. El siniestro ocurrió en una noche marcada por accidentes con pirotecnia que dejaron dos muertos

1 de enero 2026 · 14:16hs
La Vondelkerk

La Vondelkerk, construida en 1872, cubierta en llamas en la noche de Ámsterdam.

Mientras el mundo recibía el 2026, la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos) fue testigo de una pérdida cultural irreparable. Un voraz incendio, desatado en los primeros minutos de este jueves 1º de enero, consumió gran parte de la histórica iglesia Vondelkerk, situada en las inmediaciones del famoso Vondelpark. Las llamas, que según los primeros reportes de la agencia Reuters y autoridades locales habrían comenzado cerca de la una de la madrugada, envolvieron rápidamente la torre del edificio, provocando el colapso de su aguja de 50 metros de altura ante la mirada atónita de residentes y turistas.

La Vondelkerk, construida en 1872 y diseñada por el reconocido arquitecto Pierre Cuypers —el mismo detrás del Rijksmuseum y la Estación Central de Ámsterdam—, funcionó como templo católico hasta 1977. Tras ser salvada de la demolición en los años 80, se había convertido en un centro de eventos y oficinas, siendo uno de los iconos arquitectónicos más llamativos del sector oeste de la capital neerlandesa. "Es un icono que ahora está envuelto en llamas; es demasiado intenso para describirlo con palabras", relató conmovido un vecino de la zona a los medios locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2006739788242596061&partner=&hide_thread=false

Una noche de caos y violencia en Ámsterdam

El incendio de la iglesia no fue el único hecho trágico en un Año Nuevo que las autoridades de los Países Bajos calificaron como de una violencia "sin precedentes". Según el balance difundido por la policía y servicios de emergencia, al menos dos personas perdieron la vida en accidentes relacionados con el uso de pirotecnia: un joven de 17 años y un hombre de 38. Además, decenas de personas resultaron heridas, incluyendo menores de edad con lesiones oculares graves.

La jefa del sindicato de policía neerlandés, Nine Kooiman, denunció ataques directos contra los efectivos de seguridad y bomberos que intentaban sofocar los focos de incendio y asistir a los heridos. En ciudades como Breda, grupos de personas lanzaron cócteles Molotov contra las fuerzas del orden, mientras que en La Haya y Ámsterdam las zonas declaradas "libres de pirotecnia" fueron ignoradas masivamente.

Si bien la estructura principal de las paredes de la Vondelkerk se mantuvo en pie, el daño en el techo y el interior es casi total. Los investigadores aún trabajan para determinar si el origen del fuego en el templo fue producto de un fuego artificial desviado o un acto de vandalismo intencional, en una jornada donde el sistema de emergencias se vio tan desbordado que las autoridades emitieron una alerta nacional pidiendo a la población no llamar a los números de urgencia a menos que hubiera vidas en riesgo inminente.

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Con temperaturas cercanas a los 40 grados, miles de personas colmaron La Florida, la rambla Cataluña y las piletas del parque Alem en busca de alivio, mientras el Paraná apareció cubierto de camalotes y el calor extremo marcó el inicio del año en la ciudad.
