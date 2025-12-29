La Capital | Política | aumento

Posible aumento salarial del gabinete de Milei: ¿cuánto cobran el presidente y los ministros?

Tras dos años de sueldos congelados, se decretaría un aumento para el Poder Ejecutivo. La remuneración del jefe de Estado es una de los más bajas de la región

29 de diciembre 2025 · 11:47hs
El cierre de año de Milei junto a su gabinete

El cierre de año de Milei junto a su gabinete, quienes están muy cerca de recibir un aumento salarial

Luego de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo congelados, el presidente Javier Milei firmaría este martes el decreto que oficializaría un aumento salarial para la planta jerárquica del Estado.

La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el 2 de enero próximo, abarca desde el jefe del Estado y la vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.

En la Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60 por ciento desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con los sueldos del sector privado.

En el entorno presidencial aclararon que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (Sinep). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, aseguraron en Balcarce 50.

Cuánto cobran el presidente, ministros y secretarios

Actualmente, los sueldos brutos del poder Ejecutivo, previo a cualquier descuento de aportes e impuestos, se mantienen en las siguientes cifras:

  • El presidente cobra $4.066.018
  • La vicepresidenta cobra $3.764.820
  • Un ministro cobra $3.584.006
  • Un secretario cobra $3.282.709
  • Un subsecretario cobra $2.981.513

Vale recordar que desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los sueldos de todo el poder Ejecutivo se encuentran congelados, lo que no solo incluye al presidente y a la vicepresidenta, sino también a ministros y secretarios de las diferentes áreas.

No sucedió lo mismo con los senadores y diputados, quienes siguieron recibiendo aumentos periódicos. En ese sentido, un representante de la Cámara alta tiene un salario de $9.500.000, más del doble que los haberes del presidente, que casi no superan los $4.000.000. Por su parte, los legisladores de la Cámara baja tiene un sueldo de poco más de $7.000.000 al mes.

En tanto, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación percibe como básico $8.635.499, según el informe de esta entidad del mes de octubre.

El salario de Milei, uno de los más bajos entre los presidentes de la región

Si se evalúan los salarios de los presidentes de América Latina, la remuneración que percibe Javier Milei queda muy abajo en el podio, junto a Bolivia, donde Luis Arce percibe $24 978 bolivianos lo que equivale a aproximadamente u$s 3 600, según datos de junio de este año. Argentina queda atrás con un salario presidencial de u$s 2750

Quien lidera el ranking es Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, cuyos haberes superan los 570 mil pesos uruguayos (u$s 14.245), según datos actualizados en el mes de agosto. Le sigue Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia, cuyo sueldo neto es de u$s 13.250.

Después de Orisi y Petro sigue Dina Boluarte, presidente de Perú, con un salario mensual aproximado de u$s 10.000.00. Un poco más atrás queda Lula da Silva, cuyo salario se vio ajustado a 46.366,19 reales (u$s 8.530) en febrero de este año.

Las quejas de Villarruel sobre su salario

“Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga y los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, expresó Victoria Villarruel en sus redes sociales en enero de este año. En ese momento su salario era de 3.764.821 pesos sin descuentos.

Además, aseguró que como vicepresidenta gana “menos” que el jefe del Estado, Javier Milei, diputados, senadores, ministros, jueces, diplomáticos y voceros, entre otros. “En breve me pagan dos chirolas, y soy vice”, agregó la presidenta de la Cámara alta.

Asimismo, Villarruel cuestionó al oficialismo y, en especial, al presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem. “Martín aumentó 70 por ciento sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener un incremento. Digamos la verdad, por favor. No creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, agregó la vicepresidenta.

