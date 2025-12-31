Verano récord en Punta del Este: boom de turistas argentinos, vuelos privados y alquileres de hasta u$s110.000
La temporada 2026 arrancó con cifras históricas en el principal balneario uruguayo: ocupación premium casi total, récord de vuelos privados desde Argentina, alquileres de lujo y una llegada masiva de empresarios, famosos y políticos
31 de diciembre 2025·16:10hs
Explotó el verano en Punta del Este en el inicio de la temporada. El balneario número uno de Uruguay ya registra niveles de reserva tan altos que son solo comparables a las estadísticas previas a la pandemia de Covid. Así, para este fin de año la ciudad de Punta del Este ya muestra una ocupación casi total en el segmento premium gracias a la llegada masiva de turismo argentino de clase alta y media alta. Como ocurre todos los años a fines de diciembre, desde Argentina comenzaron a llegar a Uruguay los empresarios, famosos y políticos para pasar las fiestas en Punta del Este y, si bien muchos arribaron antes de la Navidad, otros fueron arribando en las últimas horas.
En el sector privado uruguayo estiman que, en cantidad de ingresos, será la segunda mejor temporada turística de la historia.
El cierre del 2025 en Punta del Este es con un auge en la cantidad de visitantes. El Aeropuerto de Laguna del Sauce registró un récord histórico en la aviación privada el viernes pasado, tras el feriado de Navidad. Así lo informó el diario uruguayo El País. Ese día llegaron 220 vuelos privados (mayoritariamente desde Argentina) y se espera que este aeropuerto sea uno de los principales centros de operación de la temporada.
Esta cantidad representa un incremento de más del 30% en comparación al récord anterior, que se había alcanzado el mismo día pero de 2024. Ese 26 de diciembre hubo en la terminal aérea unos 169 movimientos.
Guillermo Pagés, el gerente general del Aeropuerto de Punta del Este, expresó el orgullo que significa esta cifra. “El foco fue garantizar la disponibilidad de los servicios, priorizando la seguridad operacional y la atención de los pasajeros, para mantener la continuidad de la operación durante 24 horas. Sin duda es un hito que permite seguir consolidando a Punta del Este como un punto de referencia en la región tanto a nivel aeronáutico como turístico”, expresó.
Además, el noticiero Telemundo del canal 12 uruguayo publicó un informe en el que destaca que la temporada de 2026 se perfila como histórica en materia de alquileres, ya que en Punta del Este y José Ignacio se supera el 90% de la ocupación para la primera quincena del año.
El regreso masivo de los turistas argentinos impulsó los valores de los alquileres al alza. En la península de Punta del Este está la mayor variedad de precios. Por ejemplo, para la segunda quincena de enero los precios oscilan entre los USD 3.800 a los USD 4.200 para un departamento de dos dormitorios. En un siguiente nivel, conocido como premium, los precios oscilan entre los USD 15.000 y USD 25.000 por 15 días.
Un grupo de amigos uruguayos fue a la rotonda de Punta del Este para ver los autos más exóticos que llegan allí. Una actividad de lujo. ¿En qué ciudad argentina podría replicarse? pic.twitter.com/StPyh3WgUm
Lo más exclusivo está en José Ignacio, el balneario top del este uruguayo. La oferta allí es limitada. Las residencias de lujo superan los USD 30.000 por quincena, al tiempo que las de máxima gama llegaron a costar hasta USD 110.000 por temporada.
Euforia en las inmobiliarias y operadores turísticos
Según inmobiliarias y operadores turísticos de Uruguay, la demanda argentina volvió a ser el motor del movimiento. Las reservas se mantienen sostenidas para todo el verano y abarcan estadías familiares y escapadas cortas, un comportamiento que recuerda a los veranos de los años previos a 2020, cuando el turismo argentino marcaba el ritmo del mercado esteño.
La estabilidad del dólar en Argentina devolvieron competitividad a Uruguay frente a las temporadas en las que la brecha cambiaria había desalentado los viajes. Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) confirmó que la recuperación parcial de los ingresos en dólares de los argentinos incide directamente en la llegada de visitantes a la otra costa rioplatense.
Con la llegada del megayate Pink Shadow –un viejo conocido de la zona- al Puerto de Punta del Este, se dio por inaugurada oficialmente la temporada de verano 2025-2026 para los barcos de lujo en le balneario esteño. El elegante navío, que atracó esta mañana en el muelle 3, se… pic.twitter.com/Av2NjshEgR
En el segmento de lujo, la demanda es tan alta que las propiedades de La Barra, José Ignacio y Playa Brava están agotadas para fin de año y enero.
La llegada de los famosos argentinos
Como ocurre todos los años a fines de diciembre, los famosos comienzan a llegar a Uruguay para pasar las fiestas en Punta del Este y, si bien muchos arribaron antes de la Navidad, otros fueron llegando en las últimas horas.
Wanda Nara viajó en avión privado junto a toda su familia a Uruguay, aunque sin sus hijas que se quedaron en Argentina con Mauro Icardi y la China Suárez. La conductora de MasterChef Celebrity se fue del país con su novio, Martín Migueles, sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, su padre Andrés Nara y su madre Nora Colosimo.
También viajó a Uruguay Zaira Nara, quien suele ir todos los años en esta época para formar parte de los desfiles del Este y las campañas de verano. La modelo fue con sus hijos, Malaika y Vigo, a la casa que se construyó recientemente en la zona de José Ignacio.
Una figura que concurre todos los veranos a Punta del Este es Pampita, quien viajó con sus hijos y con su pareja, Martín Pepa. En las últimas horas, fueron vistos en el Sanatorio Cantegril, pero ella rápidamente contó que estaban acompañando a una amiga.
Los que se encontraron en el aeropuerto de Punta del Este fueron dos emblemas de la cultura argentina: Julio Bocca y Ricardo Darín. El bailarín se mostró muy contento en su llegada
a las costas uruguayas, mientras que el actor está muy entusiasmado porque en breve se convertirá en abuelo con la llegada del hijo de Chino Darín con Úrsula Corberó.
Otro reconocido actor que ya está en el Este es Leonardo Sbaraglia, mientras que comienzan a llegar jóvenes modelos e influencers como Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre.
En tanto, otras personalidades que eligieron Punta del Este para veranear son: Zulema Menem, que celebró allí su cumpleaños, el empresario de la industria automotriz Cristiano Ratazzi, el político Gustavo Posse y el ministro de la Corte Suprema de la Nación, el santafesino Horacio Rosatti.
Este miércoles 24 arribaron al aeropuerto de Laguna del Sauce el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Horacio Rosatti, el empresario argentino y ex presidente de Fiat Argentina Cristian Ratazzi, y el ex intendente de San Isidro Gustavo Posse. pic.twitter.com/ysjBSPEl7p
Como ocurre cada verano, la temporada alta llegó acompañada de una intensa agenda de eventos que se despliega a lo largo de toda la costa del departamento de Maldonado, consolidando al principal balneario de Uruguay como uno de los polos más fuertes de entretenimiento de la región.
La ocupación turística, el movimiento nocturno y la actividad en los principales balnearios reflejan un inicio de temporada marcado por la música, la vida nocturna y las propuestas exclusivas.
En ese contexto, las fiestas electrónicas vuelven a posicionarse como una de las opciones más buscadas por quienes eligen Punta del Este para estas fechas. La Barra, Manantiales, José Ignacio y otros enclaves selectos concentran una agenda cargada de eventos que combinan grandes producciones, artistas internacionales y escenarios al aire libre, atrayendo a miles de personas noche tras noche.
El circuito electrónico comenzó a activarse y se extenderá durante enero, con una programación que incluye presentaciones destacadas y fiestas de alto nivel que ya son un clásico del verano esteño.
El viernes 26 de diciembre marcó el arranque de las principales fiestas con la presentación de Mochakk & More Artists en Medellín Polo Club, un clásico que inaugura el circuito electrónico de verano.
Para la noche de Año Nuevo, la programación incluye fiestas con line-ups internacionales, como el evento de Adam Port b2b Rampa y otros DJs invitados en Casa Blanca Beach Club, activando la bienvenida al 2026 con música y espectáculo.
El 2 de enero continuará con Black Coffee + Tripolism & More Artists en el mismo club de playa, cerrando una de las series más destacadas de la temporada.
A principios de enero también están programados eventos como Boris Brejcha en Open Park, Corona Sunsets, Music On con Marco Carola y Franky Rizardo, y otros encuentros que siguen convocando a turistas y fanáticos de la electrónica desde distintos puntos de la región.
